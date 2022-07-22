【產經評論】全球水緊莫輕視　港樓撤辣勿遲疑

過去十多年，作為「放水禍首」的美國聯儲局透過極低息及印銀紙的手法，一手催谷資產泡沫，如今則帶頭大手上調利率，令世界各地正受困於加息之苦，只要本國貨幣追不貼美息加幅，就會面臨外資撤離引致幣值狂貶，繼而影響民生，情勢之危急猶如過去拉美和亞洲金融風暴前夕。

糟糕的是，今次世界各地經濟狀況並不理想，隨着各地借貸成本應跌反升，樓市熱潮明顯降溫，價格已見下滑，讓央行在穩經濟上承受更大壓力。數據顯示，加拿大6月平均樓價已從今年高峰下滑近8%，新西蘭同月樓價也從去年底高位回落8%，瑞典5月按月跌1.6%，為疫情爆發以來最大按月跌幅。

至於內地，官方統計70個城市的樓價顯示，截至6月唐山、天津、武漢等34個城市樓價低於兩年前水平；鄭州等6個城市更跌回5年前。這明顯與2008年金融海嘯時內地狀況較外圍佳有天淵之別，加上近期出現的斷供潮風波，反映今次環球收水潮的影響已遍及各地。

作為外向型經濟體的香港焉能獨善其身，周五(22日)公布的二手樓價指數亦見回吐。樓價下跌通常會導致消費者支出減弱，因業主見到財富縮水會減少消費，繼而為各行各業帶來漣漪效應，影響着各階層的收入。最佳的例子是近期用於建屋的鋼、鋁、銅等原材料價格跌幅驚人，數月前才擔心的高油價也驟瀉至每桶100美元以下，並已步入熊市。供應端的需求急降正好預示需求端亦將會急跌，全球資產價格急降的「惡性循環」已成形。

然而，香港與眾不同的是，住宅部分仍受到額外印花稅等「辣招」綑綁。回看當年推出時被視為「逆周期措施」，目的是為了防範樓價升幅失控，惟如今環球樓市向下，內地客對港樓的需求又不如昔日，「辣招」早已過時，豈有再留之理？本報已多次苦口婆心勸告盡快「撤辣」，以免真正大冧市到來時才臨渴掘井，屆時人心惶惶，自必失去應有的托市果效。

誠然，相比世界其他地方，香港更需要盡快做好樓市「防風準備」，保住經濟中流砥柱。港府早前公布，6月整體物價按年升1.8%，相比歐美發達經濟體動輒升逾9%看似十分輕微，但只要細看成因，就知道樓市正在陷困，因無論是水電煤(升14.1%)、衣物(升5.5%)、基本食物(升4.8%)、外出用餐及外賣(升3.5%)，以至交通(升2.1%)，升幅皆跑贏不少打工仔人工加幅，唯獨租金出現通縮，私樓跌0.8%，公營房屋則跌0.1%。換言之，若不是樓市不濟，6月通脹很可能已屆3%以上，印證近期劈價盤湧現絕非個別例子。

政府數據也顯示，於2020至2021年度地價收入最終雖僅887億元，大幅低於原預期1,180億元，與以往每年逾千億元大相逕庭，但原因是賣逾500億元的中環海濱商業地延後入帳，若計及其收入將高於佔比最大的利得稅1,355億元，而樓市相關行業佔據經濟增長比重達1/5，足見地位之重。因此，「撤辣」保樓市關係着政府能否繼續開倉「派糖」，在環球衰退大浪湧至下，實屬事不宜遲，免悔不當初！