東方日報B1：港銀結餘恐下月近乾塘

隨着美國聯儲局下周勢再加息起碼0.75厘，套息活動近日明顯提速，本港銀行體系總結餘在近期香港金融管理局頻頻承接港元沽盤後大幅「縮水」，本港銀行同業拆息（HIBOR）趨升，與樓按相關的一個月期拆息周五更升穿一厘，為2020年6月1日後首次。有經濟師估計，銀行體系總結餘或於今年8月底接近「清零」，要為「資產衝擊」做好準備！

大和資本市場首席經濟師賴志文指，美國鷹派加息下，金管局5月以來已23次入市托匯，累計承接1,730億港元，使銀行體系結餘由2至5月的3,380億港元，縮減至目前約1,650億港元，估計美國進一步加息將推動更多資金外流和金管局干預，使下月底總餘額將接近零。在此情況下，金管局可選擇在市場贖回超過一萬億港元的外匯基金票據，為同業市場注入資金，惟有關措施是否起到作用仍為未知數。

資金外流下港元拆息面臨更大上行壓力，拆息周五連續第二日全線上升，一個月期連升7日，至1.01143厘；短期拆息升幅較大，隔夜升至0.29厘；3個月期則逼近兩厘水平。截至周五下午約6時，港元報7.8497兌每美元，距離有機會觸發金管局再出手接錢的7.85弱方兌換保證僅差3點子。

賴預計，短期拆息今年底將攀升至3.4厘，明年底則升至4.4厘。至於最優惠貸款利率（P）今年下半年將上漲1.75厘，明年再漲一厘，即P於明年底將達到7.75至8厘，回歸2008年金融海嘯前相若水平。拆息和P的大幅上調將對廣泛資產類別帶來負面影響，尤其是本港的房地產行業和企業貸款。

事實上，以現時最新拆息按揭計劃（H按）H+1.3厘計算，H按實際按息已升至2.31厘，創逾兩年新高。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預料，本季內H按實際按息或觸及2.5厘封頂水平，而銀行加P或提前於最快本季發生；雖然年內實際按揭息率或升至3厘附近水平，惟對供款人士影響仍然輕微。

對比大和預測美國聯邦基金利率今年下半年再升1.75厘、明年又升一厘，渣打香港高級經濟師劉健恆則認為，以美國經濟或於今年第四季按季收縮，或許不必繼續大幅加息，即使短期內拆息會急升，尤其是當銀行體系結餘失守千億港元大關，惟它永無止境下跌的機會非常低，下季或明年美國加息定局後，拆息就有望見頂，同時港匯貶值壓力或明顯改善。

不過，內房危機蔓延下，本港加息預期似乎無法帶動銀行股上升。中薇證券研究部董事黃偉豪指，對銀行股看法大不如年初好，建議股息回報率要有5厘以上，否則銀行股吸引力不大。

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城估計，銀行股短期窄幅上落為主，滙豐控股（00005）可於47.5元部署，博即將公布的中期業績將帶來加碼派息的好消息，目標價51.5元。至於地產股受港P上調壓力影響，則不建議入手。

展望本港經濟前景，劉健恆認為，本港第二季經濟仍未恢復正增長，要靠下半年拉動，惟外圍環境面臨挑戰，歐美國家經濟衰退風險或影響香港出口表現，估計下半年本港經濟動力或轉為內需，並料全年經濟增長0.2%，明年增長加快至4.5%。