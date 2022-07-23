美股反彈乏力　道指收跌137點

美國衰退風險增加，美股3大指數周五(22日)反彈勢頭乏力，收市全線下挫。道指收報31,899點，跌137點或0.43%；標指收報3,961點，跌37點或0.93%；納指收報11,834點，跌225點或1.87%。

外媒調查發現，受訪的102位經濟學家中，多達98人認為美國聯儲局將在下周加息0.75厘，只有4人料將加一厘。他們預期，消費物價指數(CPI)今年平均將在8%，明年降至3.7%，2024年再降至2.5%，而預測美國經濟在未來一年出現衰退的中位數機率為40%，兩年內出現的則有50%，比6月預期的25%和40%高。

美股季績期驚嚇不斷，最新放榜的社交媒體公司Snap及Twitter都令市場大為失望，其中Snap上季不止收入增長放緩、虧損超預期，而且罕見不提供業績指引，加劇了投資者的擔憂，導致其股價暴跌39.08%，收報9.96美元。

業績公告顯示，Snap於截至6月底一季收入按年增長13.11%至11.1億美元，增速為自2017年上市以來最慢；亦顯著地低過4月業績指引中所提及的20%增長下限。該公司上季虧損額為4.22億美元，相對去年同期蝕1.51億美元；而撇除單次項目的非通用會計準則(Non-GAAP)虧損也達到2.95億美元，按年由盈轉虧。

Snap表示，宏觀經濟不景令企業縮減廣告支出，影響了平台的收入；又謂考慮到市場的不明朗，故不會發布本季度的收入及盈利預測。同時，公司還計劃大幅放緩招聘速度。

Twitter上季淨虧損為2.7億美元，按年由盈轉虧；收入更倒退1.15%至11.76億美元。該公司指出，收入下降的原因除了經濟環境變化引發的廣告行業逆風外，還有企業家馬斯克(Elon Musk)收購公司的風波所帶來的不確定性。Twitter股價收報39.84美元，升0.81%。