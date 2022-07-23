致富智庫：「股神」豈只得一個？來跟中英日歐「巴菲特」學理財

「股神」華倫‧巴菲特(Warren Buffett)被公認是世界上最成功的投資者之一，身邊追隨者不計其數，他的理財建議固然值得傾聽。除了這個居於美國、年逾90歲的「真．巴菲特」，全球各地也有很多投資大師被冠以「巴菲特」的稱號，各有獨門致富之道，投資者也可跟大師們「偷師學藝」，增添投資勝算。

【中國巴菲特─段永平】

●他是誰？

有「中國巴菲特」之稱的段永平，憑藉着「小霸王」遊戲機一戰成名，讓這家電子廠起死回生，其後創辦了手機品牌Oppo、Vivo和電子產品公司步步高，並將其打造成行業牌領先品牌。在2006年，作為股神信徒的段永平斥62.01萬美元拍下與巴菲特共進午餐的機會，成為第一位與股神共進午餐的華人。

●理財投資手法？

段永平投資股票一直堅守「三不原則」，就是不沽空、不借錢、不懂不做。在他而言，沽空有無限風險，一次錯誤就可能致命。投資的目的是增值，故此投資的錢必須是閒錢，暫時不用的資金，如果不是閒錢性質就會轉變，看來更像投機。

他認為，任何人都可以做投資的決定，只必需明白自己買的是甚麼、價值如何？投資最重要的是投放在你真正懂的東西上。選擇一隻股票時，他一定會有一個買入的理由，當然亦要看到負面的東西。當買入的理由消失了或重要的負面東西增加到不能接受的時候，就會離場。

段永平強調：「買股票就是買公司，買公司就是買未來現金流的折現」，未來所指的是公司的整個生命周期。對於投資者而言，折現率在估價上就是投資的機會成本。

【英國巴菲特─Terry Smith】

●他是誰？

Terry Smith是英國最受推崇的基金經理之一，素有英國巴菲特、歐洲股神等稱譽。在2010年創立了基金公司Fundsmith，該旗艦基金淨資產積達逾186億英鎊。

●理財投資手法？

「股神」華倫‧巴菲特推崇價值投資，他曾說過，「多付一點錢買一家偉大的公司，遠遠好過以便宜的價格買入一家普通的公司。」Terry Smith同樣實行這種「貴精不貴多」的投資風格，他的選股秘技是找出優秀的公司，大膽押注於少量的優秀公司，並長期持有其股票。

他的著作《Investing for growth》中，說明了數項符合優質公司的條件，本文簡單抽取幾項來闡述。書中提到要選擇一些優勢難以被複製的企業，原因是公司的品牌、高市佔率、專利、分銷網絡等共同因素，決定公司超越競爭對手的能力。另外，務必投資於不需要高槓桿產生回報、兼且具有增長潛力的企業，增長的定義即是說，他們必須能夠將部分多餘現金流再投資業務以實現增長，同時確保再投資時產生高回報。此外，他看好能夠適應變化的企業，尤其是技術創新。

無論投資技術如何了得，市場上都會有贏家和輸家。Terry Smith表明，投資者只有兩個類型，第一類是知道自己的無知，第二類人是不知道自己無知。他認為，投資是對投資者耐力的考驗，贏家就是那些找到好的策略或基金，並且堅持下去的人。他又提到「投資者最大的敵人是自己」，若不能適當調整心態，讓情緒左右入市紀律，就容易因錯誤的判斷而提高風險。

【日本巴菲特─本多靜六】

●他是誰？

已故的本多靜六是日本著名林學家及大學教授，在日本被冠為「公園之父」，也有「儲蓄之神」的美譽。他是一位白手起家的億萬富翁，憑着自己的一套儲蓄和投資手法，積累了上百億日圓的資產。

●理財投資手法？

儲蓄是投資的基礎，本多靜六奉行自創的「四分之一儲蓄法」，讓他儲到一桶金。

簡單來說，「四分之一儲蓄法」即是把所有到手的收入的其中1/4作強制存款，餘下的3/4用作生活開支，若然有其他臨時額外收入要將之儲存起來，不要隨意亂花。這個方法的目的是強迫你養成儲蓄習慣，奠定扎實的儲錢基礎後，就可按個人需要調整存款比例，當然能夠存得愈多愈好。

儲蓄固然重要，但是光靠儲蓄不足以讓你致富，累積到目標額度後，還需觀察發展趨勢進行投資「錢搵錢」。本多靜六提倡「經濟好的時候勤儉儲蓄，經濟不景氣的時候敢於投資，把握國家和時代發展大趨勢而行，選出潛力及優質股，並謹守一個原則：「兩成就套利，翻倍就賣一半」。

對於如何把握發展趨勢，他列出3大要點。首先，積極學習和理解新科技的原理給大眾帶來的影響，快人一步發掘投資機遇；其次，重溫技術革命史並汲取經驗，思考怎樣才能做到先知先覺；最後，閱讀書本汲取智慧，開闊眼界。

本多靜六認為，致富的關鍵是在於我們是否有能力作出正確的投資判斷，學習基本的財經知識必不可少。與此同時，我們還需要建立適合自己的投資體系，經歷一輪又一輪的實踐，不斷完善體系，好讓你在任何情況下，也能做出個人化的投資決策。

【歐洲巴菲特─柏竇．薛佛】

●他是誰？

柏竇．薛佛(Bodo Schäfer)是一名金錢教練，亦是德國百萬暢銷書作家，被媒體譽為「理財之神」與「歐洲巴菲特」。他年輕時一度陷入財務危機，憑着投資成功擺脫債務，在30歲時達到財富自由，他以其著書向大眾傳遞如何釐清自己的財富目標和金錢信念。

●理財投資手法？

薛佛認為，要致富就要先調整心態，建構正向積極的財富信念必不可少。他認為，財富是取決於夢想、目標、價值觀和策略的四大支柱；人們是依據夢想去訂定目標，確保兩者與你的價值觀一致，做好規劃策略，才可實現財富自由，達致理想生活。

調整金錢觀念只是基本步，為了未來不想再為錢煩惱，薛佛同樣看重定期儲蓄。撇除日常開支及債務，他建議把收入存下來，再將這些資金進行長期部署。

薛佛提倡「442投資原則」，即是將40%資金儲蓄，40%投資於較低風險的領域，並透過長期持有、平均成本效應降低投資風險，餘下的20%則投資高風險產品。但要避免把金錢投入到高風險的投機工具中，因交易涉及大量風險，慎防財富瞬間歸零。

今時今日，薪金總是追不上通脹，打工仔即使再努力也難憑工資致富。薛佛認為，大家不要把財務自由的目標全盤寄托在人工之上，原因是薪酬增幅有限，假設不幸被裁員就會頓失資金來源。要達到財務自由，必須增加多元收入渠道，例如買入基金、股票，又或創立副業來增加自己的收入來源。