【錢夫人巡舖】邊種貨幣定存息高？美元、人民幣、港元大比拼

港元又再跌到7.85兌一美元，雖然金管局密密出手買港元，令到銀行體系結餘減少，不過各間銀行的定存息沒有太大變化。錢夫人就同大家一齊比較不同貨幣的定期存息，來一次「中美大戰」，看看哪邊最高息。

‧美元

富邦銀行美元定存息繼續成為市場最高，1年期年息加至3.4厘，9個月期亦高至3.2厘，資金門檻50萬港元或以上。假設存款50萬港元，一年可以賺息17,000元。優2期至7月29日止。

比起買樓出租，以沙田第一城為例，一個300呎的兩房單位上月成交價約520萬元，同類型單位月租約12,000元，未扣管理費。但如果以520萬元轉為美元做一年定期，平均每月收息14,733元，好過買樓收租，起碼不用承擔樓價下跌風險。

另外，富邦繼續推出的1個月港元/美元定期存款優惠。其中，港元1.3厘年息，美元則達2厘，存款金額需等值港元50萬元及以上。以50萬元計，1個月袋息552元。

‧人民幣

花旗銀行有多種定存優惠利率，其中「全新客戶定期存款優惠」，人民幣達2.58厘年息，需以全新資金30萬到1,600萬人民幣開立3個月或6個月定期存款。惟須要留意細節，包括客戶須同時申請綜合財富管理服務，而且開立該定期存款時，客戶之合資格投資/保險結存須達78,000港元等值或以上。錢夫人就建議先到銀行櫃枱查詢。

信銀國際是入場費低的短存之選，客戶將港元/美元暢做人民幣，可享高達13.8厘定期存款年利率優惠，開立定期存款資金門檻僅為等值1萬港元，存期一星期。另外，英鎊一周可享13厘年息，澳元亦有8厘息。

‧港元

3個月港元定期存款以富邦銀行推出的「Fubon GO一歲生日」優惠年利率8.88厘最高，合資格客戶成功開立指定戶口後，透過富邦「網上理財」服務或富邦「流動理財」首次以新資金15,000元開立戶口，可享特息存息8.88厘。即是15,000元3個月期可賺息335元。優惠至8月底。

如果眼見其他較長年期定存息不太吸引，可以先考慮集友銀行的7天期存款，高達6厘年息。而且存款額夠彈性，5萬元起到500萬元都受。以上限500萬元計算，一個星期可速賺約5,753元，優惠期至9月底。