能源危機遇上政局動盪　歐洲正面臨「完美風暴」衝擊

歐洲央行本周大舉加息半厘，令歐元區終於擺脫了負利率，惟當地前景仍充滿未知數。摩根大通私人銀行全球策略師Madison Faller表示，從能源危機、到通脹高企令貨幣政策收緊，再到難以預測的英國及意大利選舉結果，歐洲正面臨着一場充滿不確定性的「完美風暴」。

她表示，歐洲資產承受著巨大壓力，以當地貨幣計算，反映歐股整體表現的STOXX 600指數年初迄今「僅」下跌11%，而同期美股的標準普爾500指數跌幅為16%，這在很大程度上要歸功於歐洲上市公司價值股較多，以及大宗商品的比重更高。

目前歐洲正面對三大難題，一是不斷惡化的能源危機，雖然本周熱浪來襲，但不能就忑忘記冬天即將來臨。烏克蘭戰爭和連鎖制裁已經顛覆了歐洲的能源供應格局。歐洲傳統上從俄羅斯進口四分之一的石油和近40%的天然氣。

另外，隨着能源危機的持續，大宗商品價格已將整個歐元區的通脹推高至創紀錄水平。與美國聯儲局一樣，歐洲央行需要收緊政策，才能在物價穩定方面爭取機會。該行加息50個點子的決定正是出於通脹考慮。

然而，鑑於歐元區是一個貨幣聯盟，隨着歐洲央行轉鷹，更許多國家將面臨風險。由於信貸條件收緊，意大利等負債較多的國家比德國等較富裕的成員國更能感受到這種影響。

最後，鑑於意大利現在不可避免地進行提前選舉，政治分裂的風險進一步增加。總理德拉吉已正式辭職。選舉可能會在今年秋天晚些時候舉行，新領導人的任務是在通貨膨脹劇烈的情況下尋求穩定。改革是必要的，但要達成一致將是艱難的。

英國也存在政治不確定性，英國首相約翰遜前一周基本上也被迫辭職；英鎊兌美元目前的疲軟程度在過去50年中只出現過兩次。

Faller認為，這些壞消息可能會變得更糟，因此在投資歐洲時，應該把目光放遠。歐洲投資格局正在發生變化，新的機會領域正在出現。整體市場可能會在更長時間內陷入困境，但與政策制定者優先事項相一致的主題機會，例如圍繞糧食和能源安全、國防和基礎設施等。