曜熊理財：環球股票基金仍處於高風險

美國股市的全面強勁反彈，燃起了環球股票基金回升的希望，但一些基金經理敦促投資者對股票市場仍需保持謹慎態度。企業盈利存在下行風險，這可能令股市承壓，而市場正在等待美國經濟進一步明朗化，尤其是核心通脹已見頂的迹象。

現在大舉買入股票是一種高風險的押注，股市往往會提前6個月或12個月反映經濟形勢。目前不知道這次經濟放緩會有多嚴重或持續多長時間。

各大央行競相打壓通脹，大幅加息，出於對經濟衰退的擔憂，全球股市今年大跌。債券基金則受到資金出逃的打擊。債券基金經過第二季度大幅拋售之後，第三季度到目前為止已經持續了兩周的淨購買。

市場受到數十年來最高通脹和經濟停滯風險上升的衝擊，今年環球股票基金流動仍顯示出顯著彈性，大部分資金流入發生在第一季度，隨後第二季度僅出現80億美元的小幅拋售。

牛熊市指標仍然處於看跌階段，不過未來幾周股市和債市可能出現反彈。市場參與者正在將第二季度財報季視為股市升跌的下一個主要觸發因素，估計第二季度財報季的負面消息可能導致投資者採取拋售行動，股票市場風險正在上升。

曜熊理財策略董事馬煒喬