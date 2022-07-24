郭家耀：受惠新能源汽車需求持續　呢隻盈喜股值得跟進...

京東方精電前身是成立於1978年的精電國際，自1997年以來便致力於車載顯示業務。2016年被京東方集團收購，京東方精電即成為京東方集團的唯一車載產品平台，為客戶提供車載顯示總成及智慧車載顯示系統。京東方精電依靠京東方集團的強勁優勢，令其車載顯示業務保持高速增長。

新能源汽車在全球迅速崛起，時下的汽車講求多屏幕、大屏幕。而車載顯示屏是指安裝在汽車內部的顯示屏，主要功能爲駕駛輔助與娛樂。目前車內的顯示屏相當多元化，包括儀表顯示器、抬頭顯示器、後視鏡顯示器、中控顯示器與後排顯示器等。因應市場需求，近年全球車載顯示面板的出貨量不斷上升。據群智諮詢Sigmaintell的統計，2020年，全球全球車載顯示面板出貨約1.35億片，2021年升至1.64億片，按年增長約21%，預計到2025年車載顯示面板出貨可達2.26億片。

根據Omdia統計，截至2021年，京東方精電的車載薄膜電晶體(TFT)出貨面積躍居全球第一、8英寸以上TFT出貨量保持全球第一。京東方精電產品儲備豐富，現有儲備 Mini/Micro LED、BD cell多聯屏、曲面、全貼合等多款技術產品，將推進車載顯示產品持續創新。展望未來，汽車多屏幕、大屏化的需求持續，京東方精電的車載顯示屏的市場規模亦可進一步提升。

京東方精電背靠京東方，京東方行內地位鞏固，加上品牌及技術優勢出眾，相信兩者可發揮協同效應，有效降低營運成本，更可加快京東方精電在顯示市場的滲透率。同時，新能源汽車需求持續，支撐顯示屏產品市場的量價齊升，京東方精電亦可從中受惠。股價走勢方面，京東方精電發盈喜後甚受資金追捧，股價創出上市新高，強勢畢現，值得跟進。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)