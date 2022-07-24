陳樂怡：HIBOR升利好淨息差 中銀香港目標價31元
2022年07月24日 08:00
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市場靜候美國聯儲局7月底議息會議結果，投資者預計當局將會加息0.75厘或以上，整體加息節奏偏快。內地方面，第二季經濟數據不及預期，內房爛尾樓斷供潮發酵，投資者憂慮持續，利淡投資氣氛。大市成交淡靜，連日成交不足千億港元。加上，港匯偏弱，港股欠缺向上動力，預計恒生指數有機會回試19,843點水平。
板塊方面，滴滴就違反網絡安全，遭網信辦處罰約80億元人民幣罰款。滴滴回應指，集團對當局處罰的決定誠懇接受，堅決服從，嚴格按照處罰決定和相關法律法規要求，全面深入自查，積極配合監管，認真完成整改。預計整改工作進入尾聲，市場憧憬科技股監管環境回穩，步入新常態。而且市場對於科技股第二季度業績不算太悲觀，並看好下半年受惠於內地宏觀經濟改善、企業加強成本控制、投資更具紀律，業績有望迎來復甦，建議投資者關注京東集團(09618)、美團(03690)。
個股推介方面，可留意中銀香港(02388)。內地爛尾樓停貸潮蔓延，市場憂慮銀行壞帳風險大增。不過，中銀香港並無中國境內抵押貸款業務，而香港銀行同業拆息(HIBOR)近期上升，將可利好銀行淨息差。而公司今年目標貸款增長中至高單位數增長。市帳率約0.9倍，低於5年平均水平。投資者可候調整分注收集，目標價31元，止蝕價25元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)