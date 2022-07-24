陳樂怡：HIBOR升利好淨息差　中銀香港目標價31元

市場靜候美國聯儲局7月底議息會議結果，投資者預計當局將會加息0.75厘或以上，整體加息節奏偏快。內地方面，第二季經濟數據不及預期，內房爛尾樓斷供潮發酵，投資者憂慮持續，利淡投資氣氛。大市成交淡靜，連日成交不足千億港元。加上，港匯偏弱，港股欠缺向上動力，預計恒生指數有機會回試19,843點水平。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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