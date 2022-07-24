葉尚志：品牌效應無法取代　李寧65元可買

港股從貼近22,000點掉頭回落至20,000點水平後，市況呈現縮量盤整的狀態，觀望氣氛逐步形成並且轉濃，情況也增加了市場再發動的難度。然而，估值以及政策方向的優勢，依然是支撐港股的最基本因素，而相信優勢因素也是具有後延性的，筆者對於港股後市維持正面態度繼續看反彈。另一方面，靜極思動是市場的規則，美聯儲的議息結果將於周四(28日)凌晨公布，有成為市場打破短期悶局的觸發消息，可以多加注意。

第一上海首席策略師葉尚志