葉尚志：品牌效應無法取代 李寧65元可買
2022年07月24日 08:30
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（Getty Images圖片）
港股從貼近22,000點掉頭回落至20,000點水平後，市況呈現縮量盤整的狀態，觀望氣氛逐步形成並且轉濃，情況也增加了市場再發動的難度。然而，估值以及政策方向的優勢，依然是支撐港股的最基本因素，而相信優勢因素也是具有後延性的，筆者對於港股後市維持正面態度繼續看反彈。另一方面，靜極思動是市場的規則，美聯儲的議息結果將於周四(28日)凌晨公布，有成為市場打破短期悶局的觸發消息，可以多加注意。
李寧(02331)過去兩個月有逐步轉強的走勢發展，跑贏了恒指同期表現有25%，相信與市場正在部署疫後復甦題材有關，建議可以繼續關注跟進配置的機會。事實上，受到去年上半年國貨潮帶動的高基數影響，加上今年上半年疫情反覆，都是令到公司業績增長有所放慢了的原因。然而，李寧的品牌效應是無法取代的，估計在疫後的復甦彈性也將會是很強的。另一方面，本來在今年9月於杭州舉行的亞運會，已決定改到明年9月舉行，也可以是後續的催化激發消息因素。建議可於65港元水平買入，目標看82元，止蝕可定在55元。
第一上海首席策略師葉尚志