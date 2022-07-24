鄺紫珊：美元續強　新興市場資產或受壓

今年或是明年的全球GDP增長預期都比去年底時為低，故預期衰退將讓市場波動加劇；在全球主要的三大經濟體系中，預期只有中國於2023年仍可能有正增長，雖然與歐美地區比較會略為優勝，但預期表現仍是遜色於原本的預期。有投資銀行預期，歐洲、美國及中國三大經濟體系中，只有對中國的GDP增長在2023年預期會優於2022年，至於美國與歐元區的2023年增長預期則會較今年初保守，即使中國經濟在2023年的表現有可能稍為突出，但其經濟數據表現仍低於去年底市場原本的預估。

美國經濟表現存著隱憂，根據統計，美國製造業新訂單指數面臨較高的衰退風險，而消費者信心指數也因為通脹而出現明顯下滑，儘管非農就業人數與服務業指數並沒有出現衰退跡象，及領先信貸指數與領先經濟指數也出現輕微的下滑跡象，但建議未來仍需持續觀察。

另一方面，中國主要大城市陸續解封，經濟活動已逐步恢復，國內航班及各地人流活動也出現回溫，加上中央與地方國債發行的速度也較之前兩年更快，政策監管也有部分放寬，預計中國經濟正在復甦的路上，雖然也有放緩，但與美國比較，很明顯是呈現相反的走勢。

今年以來，各資產類別包括股票與債券也是全面下跌，但全球企業明年盈利的動力仍然存在，預期美國明年的企業盈利增長只會有輕微下跌至9%，至於亞太(不含日本)的企業增長卻可望從今年的1%大幅上升至9%。而新興市場會從今年的負5%上升至8%。從市盈率的角度來看，目前除印度股市外，其餘主要股市的市盈率也已下跌至歷史平均值，未來再下跌的空間已不大。

美元於下半年仍會持續強勢，相信對對新興市場資產或多或少會構成壓力，故在資產配置上，必須審慎部署，也不能過份進取。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊