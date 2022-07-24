【星期一‧炒啲乜】聯儲局大手加息成定局　港股「七翻身」無望？

恒生指數今年未有應驗「五窮六絕」，但7月以來累計下跌逾1,200點，出現「七翻身」的機會亦愈見渺茫。

各國央行輪流加息對抗高通脹，當中包括日前歐洲央行11年來首次加息。展望7月最後5個交易日，焦點無疑落在美國聯儲局議息上。隨着美國通脹率再創40年新高，市場已預期聯儲局今趟至少加息0.75厘，甚至加息1厘的機率亦不低。

而在周四(28日)公布議息結果當日，美國亦會公布第2季國內生產總值(GDP)初值，分析預料有機會連續兩季出現負增長，意味美國將陷入技術性經濟衰退，市場勢會重新審視經濟對未來企業盈利和資產價格的影響，投資者宜做好風險管理。

影響大市走向的還包括美企業績期持續，微軟、Meta、蘋果公司、亞馬遜等多間重磅科企輪流放榜，業績好壞也將影響中港科技股的投資氣氛。大家在部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

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