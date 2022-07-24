6月商舖註冊宗數按月升20.7%　下半年租金料平穩

因第五波疫情積壓的購買力近月釋放，上月舖位註冊量急升。根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示， 6月份商舖註冊宗數錄140宗，按月上升約20.7%，連升3個月；註冊金額約20.19億元，按月下降約7.7%。

若按地區劃分，6月各區註冊登記宗數按月個別發展，港島區錄得46宗註冊，按月升約1.55倍，九龍區及新界區則分別錄得61宗及33宗註冊，按月分別升約5.2%及下跌17.5%。至於四核心區(中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀)，6月錄得18宗註冊登記，比較5月減少1宗。

美聯旺舖董事梁國文表示，雖然近日確診數字仍有上升，但政府沒有像過往般即時收緊社交距離等防疫措施，所以對本地零售氣氛未有太大影響，加上年頭受第五波疫情影響而積壓的購買力在近月釋放，致上月舖位註冊量急升。展望後市，放寬社交距離措施及防疫限制後，市面上人流明顯增多，加上8月派發第二期電子消費券，相信會進一步增加市民消費意欲。不過，即使下半年有望通關，通關初期的訪港旅客數字估計亦難以恢復到疫情前水平，因此相信待奢侈品牌、時裝品牌等旅遊相關的零售行業大幅度復甦仍然需時，今年下半年商舖租金料平穩發展。