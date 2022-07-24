本港商舖基金斥2400萬元買入荃灣地舖

肺炎疫情雖有反彈迹象，但仍有本地舖位基金入市掃舖。盛滙商舖基金剛以2,400萬港元買入荃灣曹公坊12號德仁樓連租約地舖，呎價約1.6萬元。

舖位建築面積約1,500方呎，現租客為麵飽店，月租約5萬元，租期至2023年1月31日，以最新成交價計算，租金回報率約2.5厘。該基金創辦人李根興表示，荃灣區現時亦有多個改劃及重建項目進行中，令該區前景更為亮麗，待該舖租約屆滿，料租金有進一步上調空間。

他又指，連同上述剛購入的舖位，基金已持有3間荃灣街舖，其餘兩間分別是沙咀道333至335號A1舖，於2020年11月以2,050萬買入，以及路德圍65至75號地下M舖，於去年11月以3,500萬元購入。

至於下半年舖市預測，李認為，現時市場完全受制於加息步伐及通關時間表。預期舖市整體租金下半年上升約3至5%，售價方面，核心舖已經跌得很多，下半年應可回升5至8%，民生舖售價則保持平穩。自社會事件及肺炎至今，基金先後買入63間街舖，並已賣出其中22間，涉及金額約14.45億元，2022年全年目標會買入6至8億元街舖，涉約30至40間。