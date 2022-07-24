港股前瞻：股價已反映美國加息因素　惟難以大升

美國聯儲局將於香港時間周四公布議息結果，儘管加息0.75厘已得到市場廣泛的共識，但會後聲明勢牽動投資者情緒。凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，恒指已由上月高位的22,449點，回調至本月低位20,215點，除非美聯儲決定加息一厘，理論上已反映了美國本月加息因素，惟問題在於市場對9月的議息結果存在很大分歧。

溫傑說，美國9月份加息幅度在0.5厘還是0.75厘，市場測算基本上是四六開，屆時當局會否維持鷹派言論等，這些都會進一步拖累美股及港股表現，因此股票市場未來一兩個月的走勢不太明朗。他預計，港股暫時仍區間上落，下方支持位在20,200點至20,000點的心理關口，直言對港股並非太悲觀，惟恒指難以大升，投資者毋須急於買貨；仍續看好國策受惠股、高息及績優股。

在美國加息、通脹維持高企等多個不利因素下，iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，港股仍處於下行軌道，本周恒指或向下，料下方支持位在20,215至19,800點；甚至8、9月可能重返5月低位19,178點。建議揸多一些現金，如果要投資，則宜關注商品及高息等避難板塊，至於頂著國策光環的汽車板塊會調後亦可吸納。

全球多個國家及地區錄得猴痘個案，讓其成為新冠肺炎之後，被世界衞生組織列為「全球突發公共衞生事件」(PHEIC)，惟專家相信這對股票市場的影響相當有限。溫鋼城表示，市場或許會出現一些震盪，但大家都能夠預估，畢竟猴痘嚴重程度不如新冠肺炎。

溫傑認為，猴痘暫時對股票市場仍沒有影響，始終感染個案小，並非透過空氣傳播，與新冠肺炎無法直接作比較。他更關注新冠肺炎發展，尤其是歐美大部分防疫措施已經放寬，只有中國仍執行清零政策，倘若當地疫情重燃，則憂慮防疫措施會否重新收緊，但是市場仍傾向炒作會否有更多的經濟刺激措施出台。

有別於迫使市民長年佩戴口罩的新冠肺炎，猴痘屬於密切接觸才能傳播的病毒，這波疫情暫時仍集中在男男性接觸者。再者，現階段已有疫苗和治療方法來對抗猴痘，只是疫苗供應迄今受到限制，而猴痘可否通過密切接觸以外的方式傳播仍存疑。惹人關注的是，世衞專家日前召開會議，世衞秘書長譚德塞在缺乏委員會一致共識的情況下，宣布把猴痘列入PHEIC。