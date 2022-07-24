十大屋苑周末兩日成交量按周升85%

新盤低價吸客，二手業主面對現實願意讓步，帶動交投回升。中原指出，十大屋苑於周六、日(23、24日)錄13宗成交，較對上一周的7宗大增約85.7%，屬7星期新高。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周未有大型新盤開售，購買力回流二手。面對美國加息因素及疫情問題，一手市場帶頭減價，二手業主擴大議價空間，令二手交投回升。

期內以沙田第一城錄4宗買賣最多，該行黎宗文表示，屋苑46座中層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，以528萬元沽出，呎價約17,368元，該盤本月至今暫錄約21宗成交。

至於鰂魚涌太古城亦於兩日錄得兩宗成交，中原趙鴻運表示，屋苑龍山閣中層B室，實用面積約582方呎，屬兩房則王，屬事故同層單位，以990萬元沽出，呎價約17,010元。

該行盧鏡豪表示，期內鴨脷洲海怡半島亦錄2宗買賣，包括25座高層G室，實用面積約743方呎，三房連套房間隔，成交價1,360萬元，呎價約18,304元。原業主於2010年以700萬元買入單位，是次轉手帳面獲利約660萬元離場。

至於荔枝角美孚新邨及紅磡黃埔花園，過去周六、日同錄兩宗成交，該行袁顯岸表示，黃埔花園2期11座低層H室，實用面積約389方呎，兩房間隔，以672萬元成交，呎價約17,275元。據了解，原業主於2015年以600萬元入市，現沽貨帳面獲利72萬元，升值約12%。