新界大型項目搶焦點 周末兩日僅錄12宗一手成交
2022年07月24日 21:02
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新界大型新盤認購反應熱烈，發展商加推新價單以滿足市場需求，由於一手市場焦點被該項目搶去，加上未有大型銷售活動，周六、日(23、24日)市場只錄約12宗一手成交。
●NOVO LAND暫錄超額認購32倍
市場消息指出，新鴻基地產(00016)屯門NOVO LAND第1A期，截至周日(24日)下午8時，累積錄得逾9,000張入票，以首兩張價單推出共265個單位計，超額認購約32倍。
●NOVO LAND加推100伙 平均呎價約13858元
新鴻基地產(00016)屯門NOVO LAND第1A期市場參觀反應熱烈，發展商乘勢於周日(24日)加推第2號價單，涉及100個單位，平均折實實用呎價約13,858港元，屬原價加推。
新價單涵蓋兩房及三房單位，其中兩房佔83伙，其餘17伙為三房戶，實用面積由419至676方呎，整批單位折實售價由574.51萬至894.37萬元，呎價約13,019至14,630元。
當中包括首度推出Elverum第1座A1單位，屬套三房開放式廚房連趟門間隔，實用面積676方呎，折實售價880.09萬元，單位座向單邊，可享開揚景致。而最低售價為Elverum第1座3樓B單位，實用面積419方呎，兩房開放式廚房間隔，以現金付款計劃，並假設簽署臨時買賣合約時不選擇1萬元折扣，買方可獲家具獎勵積分計算，折實價為574.51萬元。
發展商指出，項目於首個周末參觀人流絡繹不絕，吸引不少年輕首次置業人士、小家庭、換樓客及投資者參觀，當中不乏專業人士、機場工作人員、公務員、教育工作者及醫護人士等。
●THE HENLEY II連家具現樓992萬沽 推同5伙同類單位
恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，恒基地產(00012)啟德THE HENLEY系列以現樓推售以來，吸引不少實力潛在客群參觀，其中上周五才正式公開的THE HENLEY II第1座12樓G室連家具現樓單位，實用面積380方呎，以日系風格裝修，一房連衣帽間間隔，於周日(24日)火速售出，成交價992.11萬元，呎價約26,108元。而項目特色裝修設計單位共有5伙，並會隨即公開餘下同類單位應市。
連同上述成交單位，THE HENLEY II於本周末(23、24日)共錄得6宗成交，包括有一組買家連環購入1座19樓G室及1座28樓E室，涉及金額2,468.35萬元。而其餘3伙為1座26樓、30樓及31樓的E室，均為實用面積575方呎兩房連套房單位，成交價1,496.72萬至1,564.29萬元不等。
●佳悅一房單位以560萬元沽出
佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，周日(24日)沽出1伙，據成交紀錄冊，項目10樓D室，實用面積283方呎，一房間隔，成交價560.92萬元，呎價約19,820元。
●朗濤招標售出三房戶 作價2415萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，於周六(23日)以招標形式售出9A座11樓B室，實用面積1,208方呎，三房間隔，成交價2,415萬元，呎價約19,992元。