新界大型項目搶焦點　周末兩日僅錄12宗一手成交

新界大型新盤認購反應熱烈，發展商加推新價單以滿足市場需求，由於一手市場焦點被該項目搶去，加上未有大型銷售活動，周六、日(23、24日)市場只錄約12宗一手成交。

●NOVO LAND暫錄超額認購32倍

●NOVO LAND加推100伙 平均呎價約13858元

新價單涵蓋兩房及三房單位，其中兩房佔83伙，其餘17伙為三房戶，實用面積由419至676方呎，整批單位折實售價由574.51萬至894.37萬元，呎價約13,019至14,630元。

當中包括首度推出Elverum第1座A1單位，屬套三房開放式廚房連趟門間隔，實用面積676方呎，折實售價880.09萬元，單位座向單邊，可享開揚景致。而最低售價為Elverum第1座3樓B單位，實用面積419方呎，兩房開放式廚房間隔，以現金付款計劃，並假設簽署臨時買賣合約時不選擇1萬元折扣，買方可獲家具獎勵積分計算，折實價為574.51萬元。

發展商指出，項目於首個周末參觀人流絡繹不絕，吸引不少年輕首次置業人士、小家庭、換樓客及投資者參觀，當中不乏專業人士、機場工作人員、公務員、教育工作者及醫護人士等。

●THE HENLEY II連家具現樓992萬沽 推同5伙同類單位

連同上述成交單位，THE HENLEY II於本周末(23、24日)共錄得6宗成交，包括有一組買家連環購入1座19樓G室及1座28樓E室，涉及金額2,468.35萬元。而其餘3伙為1座26樓、30樓及31樓的E室，均為實用面積575方呎兩房連套房單位，成交價1,496.72萬至1,564.29萬元不等。

●佳悅一房單位以560萬元沽出

●朗濤招標售出三房戶 作價2415萬元