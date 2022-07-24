市區特色戶有價有市 俊景閣連平台3年帳賺103萬離場

市區特色單位有價有市，西區俊景閣附設特大平台的特色單位，新近以938萬元售出，原業主持貨3年多帳面獲利約103萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蕭振邦表示，西區俊景閣一個低層特色戶，實用面積約467方呎，附設特大平台，獲同區用家以938萬元承接，呎價約20,086元。原業主於2019年1月以約835萬元購入物業，是次轉售帳面獲利約103萬元。

●中原張霈溱指出，西灣河嘉亨灣6座連天台及平台特色戶，實用面積約1,228方呎，天台及平台面積分別約992及645方呎，四房連雙套間隔，坐享全山景及避風塘海景，成交月租7.9萬元，呎租約64.3元。

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九龍區

●美聯黃家樂稱，土瓜灣傲雲峰3座高層G室，實用面積約521方呎，兩房間隔，以991萬元獲承接，較原叫價1,030萬元，調減約39萬或約3.8%，呎價約19,021元。原業主於2009年7月以約360萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利631萬元，升值約1.75倍。

●香港置業曹婉琴指出，啟德區有多個新盤陸續落成，租務氣氛活躍，其中THE HENLEY第B座高層H室，實用面積約216方呎，開放式間隔，每月叫租約1.4萬元，放租約半個月減至1.2萬元租出，呎租約55.6元。

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新界區

●世紀21奇豐周淑萍表示，火炭駿景園3座高層E室，實用面積約1,370方呎，三房間隔，開價2,200萬元，累減190萬元，減幅約8.6%，終以2,010萬元成交，呎價約14,672元。原業主於2014年6月以1,550萬元購入上址，持貨8年面賺約460萬元，升值約30%。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍名城1座高層SC室，實用面積約959方呎，套四房套間隔，以1,840萬元連車位沽出，呎價約19,187元。原業主於2010年4月以1,329萬元購入上址，持貨12年帳面獲利511萬元或約38%。

●中原曾嘉匯表示，大埔白石角海日灣7月暫錄約7宗成交，其中2期13座低層C室，實用面積約252方呎，開放式間隔，開價約430萬元，議價後以425萬元沽出，呎價約16,865元。原業主於2019年以379萬元購入單位，持貨3年帳面獲利約46萬元，升值約12.1%。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣藍澄灣3座低層A室，實用面積約451方呎，兩房間隔，成交價580萬元，呎價約12,860元。原業主於2005年以約197萬元購入上址，現轉手帳面升值約383萬元或約1.9倍。

●祥益黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑H座中層3室，實用面積約506方呎，兩房間隔，減價15萬元，未補價第二市場戊價345萬元，呎價約6,818元，新買家為區內白表客。原業主於2001年以約69.8萬元入市，是次轉手帳面獲利約275.2萬，升值近4倍。

●利嘉閣洪瑋俊稱，將軍澳居屋寶盈花園4座高層E室，實用面積約590方呎，三房間隔，可遠眺海景，新近以621.8萬元未補價第二市場售出，呎價約10,539元。原業主於2008年斥約205萬元購入單位，持貨約14年，現轉手帳面獲利約416.8萬元，物業升值約2倍。

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