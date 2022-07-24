【樓市寒冬】年內錄60宗銀主盤成交　仍有150伙待售...

受加息陰霾以及疫情反覆拖累，本港住宅樓市交投轉慢，不少銀主盤主動減價出貨，個別住宅減幅達一成，帶動成交增加。截至上周，今年各類銀主盤成交量逾60宗，涉及總成交金額逾18億元，不過，市場待售銀主單位仍高逾150個。

而近月較大宗的工商舖銀主物業，為灣仔駱克道275至277號金樂大廈地下275號舖連閣樓，地下實用面積約1,275方呎，閣樓面積約450方呎，今年初起由銀主推出拍賣，1月時曾開價約8,000萬元。至6月中開價減至約6,900萬元拍賣，終以約8,200萬元售出，較開價高約18.8%。同時，上月佔近六成銀主盤成交都屬工商舖物業，另一宗較大額成交為長沙灣卓匯中心32全層，5月底時曾叫價約6,600萬元，其後累減至約4,800萬元，最終以約4,877萬元沽，較放售價低約26%。

今年首季因爆發第五波疫情，積壓大批待售銀主單位，疫情放緩樓市恢復，銀主積極調低物業叫價。近期劈幅較明顯的住宅銀主盤，包括有新屯門中心6座低層D室，實用面積約623方呎 ，叫價由約600萬元，減至約540萬元，劈幅約10%。

元朗豪宅半新盤溱林10座中層A室連車位，早於5月底叫價達約1,522.5萬元，之後累減約142.5萬元，以約1,380萬元放售，減幅約9.4%。

雖然銀主減出貨態度轉趨積極，但市場待售銀主單位數量仍不少。截至7月中，市場放盤的各類型銀主物業，涉及總金額逾26億元，數量與今年5月底比較相若，但金額就上升逾12%，原因是6月及7月都新增不少豪宅銀主盤。

當中6月新增的兩伙鴨脷洲南區左岸，其中1座9樓及10樓A連2車位，單位實用面積約3,530方呎，叫價約1.38億元，呎價約39,093元。7月亦新增大埔康樂園第三街雙號屋，實用面積約2,526方呎，放售價約4,200萬元，呎價約16,627元。