東方日報B1：內地爛尾樓風波難掀巨災

內地爛尾樓風波動搖外界對中國經濟的信心，更有人抓住苦主罷供按揭一事，預警席捲全球且影響國際格局的美國次按危機即將上演。不過，次按危機的兩大元素是樓市出現巨大泡沫及金融機構發行和持有一大堆兌付能力有問題的證券，跟內地當前的爛尾樓問題不能相提並論。

次按危機要追溯到美國聯儲局從2001年1月至2003年6月共減息13次刺激經濟，應對千禧年科網泡沫爆破及「九一一」恐怖襲擊。如此低廉的資金成本吹起房地產市場泡沫，2006年當地三分之一的新按揭都不是首置，可是炒樓已成全民運動。

更駭人的是，連收入低、信用不佳的人也獲低息放貸，聯儲局前主席伯南克事後更形容當時借按揭可以「連收入證明和首期也不用」，形成「次級按揭」(次按)。隨着房價飆升幾年後見頂回落，按息上升，次按承按者漸漸還不了貸款。

真正釀成金融海嘯的，乃華爾街在樓市蓬勃時把次按打包成按揭抵押證券(MBS)，還獲評級機構予以「AAA」最高評級，惹來歐美金融機構蜂擁投資，其中最致命的是美國金融機構在企業滿足短期資金周轉的貨幣市場融資，買入一堆時間被時間證明是垃圾的MBS。斷供則令MBS違約，大行損手令市場恐慌，收緊美元流動性，巔峰就是次按「大玩家」雷曼兄弟在2008年9月15日因沒人願意打救而破產收場。

不過，日資券商大和直言，不能把內地當前按揭斷供風波與次按相提並論，首先中國住房按揭的首期要求比當時的美國嚴謹，並引述前住建部政策研究中心主任秦洪指出，內地2011至2020年的新屋銷售與剛性的住屋需求大致匹配，不像2005至2006年美國那樣大約四成的住屋屬投資或度假用途，內房難稱得上有泡沫。

富瑞中國金融業首席分析師陳姝瑾表示，如斷供潮未有擴大到更多未完成樓盤，按目前內地在建樓盤5至9%已爛尾且全部有關按揭一律斷供去測算，中國銀行系統的住房貸款不良率也只會升一個百分點，單憑現時的斷供潮並不足以引發系統性風險。

然而，市場最怕的是「這次不一樣」，2007年中時任聯儲局主席的伯南克還說「支撐住宅需求的基本面依然不變的話，次按對樓市的影響有限，不見得會嚴重衝擊實體經濟和金融系統。」

野村首席中國經濟學家陸挺表示，給予罷供業主還錢寬限期會帶來道德風險，觸發更多房企停工，解決方案可能是政府設立基金讓爛尾樓盤復工，惟房地產問題複雜，拍板所需時間或許比市場所想長得多。內地經濟下半年還面臨強大逆風，「放水」不能解決因信心受創的經濟困局，隔空反駁花旗美國財富管理以中國經濟活動逐漸回暖而美國正走下坡為由唱好中資股。