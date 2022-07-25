周樂樂：內地擴張性政策持續　關注刺激經濟機會

上周深市強滬市弱分化，其中，上證指數收漲1.3%，科創50漲1.19%，而深證成指微跌0.14%。市場數據來看，A股整體市場偏強，政策支持的新基建板塊領漲，如：環保、通信、文化傳媒等，這與中國經濟在國內穩增長政策和精準防疫的支持下恢復速度較快的預期有關。

國內方面，最近當局公開表示不會大水漫灌超前刺激經濟，人行LPR利率沒有下調，可能引起市場擔心國家刺激經濟的力度，導致市場信心減弱。筆者認為，二季度GDP增長0.45%，國內經濟基本面仍比較脆弱，地產項目爛尾事件擴大涉及金融地產系統性風險爆發、社會治安等問題，為了維持全年GDP增長目標，國內擴張性政策大概率會持續。另外，國內多地政府向消費者派發新一輪消費券，預計在新一輪消費券帶動以及相關優惠政策支持下，後續服務業等線下消費將持續回暖；商務部推出新一輪綠色智能家電下鄉政策與廢舊家電回收的政策，推動家電的綠色認證與智能認證、數字電視優質顯示認證、家電物聯網認證，有利於家電與物聯網行業走強；交通運輸部繼續扶持新能源汽車產業鏈，強調新能源汽車市場的不斷擴張給充電樁建設帶來大量的需求，公路沿線充電基礎設施建設有望迎來快速增長；72個部門發文推動文化傳媒、網絡遊戲、動漫、創意設計等領域發展，刺激文娛板塊消費的恢復，疊加滴滴罰款落地與國內高層發聲支持平台經濟發展，新經濟板塊有望重獲資金關注。

海外市場方面，美國公布6月份諮商會領先指標、7月費城聯儲製造業指數、美國上周初申請失業金人數等數據差於預期，表明美國經濟正走向衰退，這也令美聯儲大概率放緩加息的步伐。日本央行將基準利率維持在歷史低點負0.1厘，將10年期國債收益率目標維持在0厘率附近，預計「超寬鬆」仍是短期內日央行貨幣政策的基調。歐元區物價居高不下，歐洲央行超預期加息50個點子，首次結束8年來的負利率。或受到海外市場波動影響，北向資金近期流向較為反复，但流出力度較7月初明顯減弱。

展望後市，國內擴張性政策將持續，市場信心與經濟基本面逐步好轉，加上，海外市場預期在逐步扭轉向好，筆者維持市場逐步震盪回升的判斷。策略上，除了關注高景氣的新能源與新能源汽車產業鏈外，可以關注國內消費刺激帶來機會，如新經濟科技、家電消費、文娛消費等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂