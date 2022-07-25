港股黑期跌150點　比特幣升1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報106.62；港匯見7.849；離岸人民幣(CNH)報6.7625；美元兌日圓處136.39；歐元報1.0204，英鎊報1.199。金價處1,725.51美元。布油報98.79美元，紐油處95.09美元。比特幣升1%，報2.27萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水150點。

●道指上周五(22日)收報31,899點，跌137點或0.43%；標指收報3,961點，跌37點或0.93%；納指收報11,834點，跌225點或1.87%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,421點，跌188點或0.92%。

●即月恒生指數夜期上周五收報20,428點，跌190點，低水181點，成交15,235張。

●美國前財長薩默斯稱，美國政府放棄了幫助聯儲局平抑通脹的一個關鍵工具，敦促國會考慮加稅。

●趁低價入貨！俄羅斯連續兩個月成中國最大原油進口國。

●陷入萎縮！美國7月標普服務業PMI報47點，逾兩年新低。

●外媒報道，摩根士丹利在7月15日至18日，對大約2,000人進行了一項調查，結果顯示三分之二美國消費者認為，鑑於通脹，他們計劃減少未來6個月的開支。

●外媒報道，評級機構惠譽上周五表示，下調烏克蘭評級至「C」，之前為「CCC」。

●紐約9月期油上周五收報每桶94.7美元，跌1.65美元或1.71%；布蘭特9月期油收報每桶103.2美元，跌66美仙或0.64%。

●紐約8月期金上周五收報每安士1,727.4美元，升14美元或0.82%，全周累升1.4%%，結束連續5周下跌。

●英國富時100指數上周五收報7,276點，升5點或0.08%；法國CAC指數收報6,216點，升15點或0.25%；德國DAX指數收報13,253點，升7點或0.05%。