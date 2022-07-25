專家樓評：下半年經濟穩步復甦　一手樓續主導大市

不經不覺，2022年已經過了一半，總結上半年樓市可謂好壞參半，首季受第五波新冠疫情影響，交投幾乎停頓。隨着疫情轉穩，加上在「財爺PLAN」的帶動下，樓市第二季隨即反彈，累積多時的購買力全面釋放，一、二手俱旺。踏入下半年，一手新盤承接上半年旺勢，發展商紛紛推盤搶攻，潛在供應大增，只要發展商克制訂價，相信市場購買力絕對有力消化新供應。

根據市場統計，下半年一手潛在供應超過20,000伙，遍布港九新界，啟德區繼續成九龍市區的供應重鎮，跑道區有多達8個項目可於下半年推出市場，涉及超過9,000伙，港島區亦有黃竹坑站港島南岸第3期及第4期發展項目，料可為市場提供約2,000個單位。至於新界區，屯門及元朗區亦有多個新盤醞釀登場，合共可提供約5,400伙。新盤供應充裕，相信可引起連番激戰。

本月料有多個新盤接連登場，包括7月17日首輪開售的日出康城凱柏峰II，而屯門大型私人住宅發展項目NOVO LAND，第1A期亦進入大直路，月內開售的機會極大，多盤齊發下，買家選擇大增，料本月一手成交量可達1,500宗，按月升15%。

只要香港成功通關，料可加快經濟復甦，改善失業率，對樓市有正面影響。至於美國進入加息周期，香港銀行資金一直充裕，未有大幅加息的需要，即使香港跟隨加息，速度及幅度亦滯後於美國不少，對樓市僅限於心理影響，相信近日置業的買家已考慮加息因素。

事實上，新盤市場經歷了第一季的停擺，發展商亦要急起直追，加緊推盤攻勢，收回失地，加上一手新盤百花齊放，而美國加息難免為買家帶來短期的心理影響，入市態度傾向審慎，發展商要做到貨如輪轉，訂價必需具競爭性，才能引起市場注目，吸引買家入市。有意置業的買家，應密切留意樓市走勢，趁低吸納。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑