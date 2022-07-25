Animoca Brands料港府短期推政策撐Web3.0

元宇宙概念和「非同質化代幣」（NFT）熱潮繼續席捲全球，惟有關產業全球發展不均態勢亦逐漸形成，Animoca Brands集團總裁歐陽杞浚接受本報專訪表示，香港有龐大潛力發展Web3.0經濟，雖然政府尚未明確表態支持市場發展，惟他透露，財經事務及庫務局和證券及期貨事務監察委員會正探索市場發展空間，估計香港短期內有機會出台支持Web3.0去中心化經濟的政策。

隨着人們在網上花費的時間愈多、區塊鏈興起，以及對虛擬資產擁有權的認同感提升，元宇宙和NFT成為市場熱話。然而，對比台灣、南韓、日本等亞洲地區，以至於全球，香港虛擬資產領域發展仍稍落後。

歐陽杞浚認為，本港Web3.0發展需要人才和政府加持，惟香港無止境的出遊限制不但影響企業擴展業務的步伐，亦無法吸引人才來港促進行業發展。此外，香港監管機構對Web3.0的監管和態度仍存在不確定性，或與內地禁止虛擬貨幣交易，以及對虛擬資產罪案的憂慮等有關。雖然如此，政府對發展相關行業仍持開放態度。

他指出，即使內地未必會真正熱衷於虛擬資產領域，香港仍有能力發展有關產業，包括本港不乏具商業頭腦的創意人才，而金融系統、法治和資本自由流動等，均為行業發展提供基礎。若香港監管機構能在口頭上表態支持產業發展，業界勢協助有關機構共同促進行業健康發展，料將為市場參與者帶來更大信心。

Animoca Brands為跨國區塊鏈技術及投資公司，目前參與340項投資，涉獵NFT交易平台、虛擬貨幣錢包及投資平台等各方面區塊鏈項目。

展望公司未來發展，歐陽杞浚指，將繼續投資有潛質、理念相同及具獨特性的公司和項目，坦言若只是「搵快錢」一定不會考慮。同時亦會注重遊戲發展，並在教育產業、音樂和藝術等方面尋找更多發展空間。此外，該公司2015年在澳洲上市，惟2020年除牌。他稱，目前資金足夠發展未來項目，惟不排除他日將再上市，暫沒有具體計劃和時間表。