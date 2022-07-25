【高盛推介】阿里失守100元關 兩手準備部署
2022年07月25日 10:29
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(25日)受壓下跌，低開2%後失守100港元關口，最低見99.1元的1個月低位。現報99.7元，跌約2.4%。有報道指，阿里旗下零售平台盒馬，於武漢及成都的兩座供應鏈營運中心正式全面投入使用。另外有報道指，國務院再度提出支持平台經濟規範健康發展。國務院會議指出，消費仍應成為經濟主拉動力，支持平台經濟規範健康發展的具體措施，引導企業依法合規開展普惠金融業務，創造就業、促進消費。
觀察個股輪證資金流向，上周四(21日)錄得約900萬元資金流入好倉後，上周五(22日)見資金轉向沽出。有部分轉倉至牛證作部署，而上周五流入牛證的資金中，有部分留意遠牛。淡倉於上周三(20日)及上周四共錄得約730萬元資金流入後，上周五亦見資金轉向沽出。
投資者如看好，要留意股價回調至低位，控制風險可以留意貼價選擇，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價100至110元間、3個月期以上產品中，槓桿最高之一的阿里購(15023)。中期選擇可留意屬熱門中年期條款的阿里購(24060)。進取的價外選擇可留意阿里購(23784)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(61423)，遠牛選擇可留意阿里牛(69323)，與現價有約8及10元收回距離。
阿里購15023，行使價109.98元，2022年11月23日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、行使價100至110元間、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。
阿里購24060，行使價128.1元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.2倍，熱門中年期條款。
阿里購23784，行使價140元，2022年12月19日到期，實際槓桿5.6倍，進取、價外。
阿里牛61423，收回價92元，行使價90元，換股比率100，槓桿比率9.8倍，相近收回價近牛中街貨最低。
阿里牛69323，收回價90元，行使價88元，換股比率100，槓桿比率8.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里沽17851，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、低街貨。
阿里熊67484，收回價130元，行使價132元，換股比率100，槓桿比率3.1倍，近30元收回距離熊證。
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