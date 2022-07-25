陳偉明：提防港股跌穿兩萬關

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明表示，最近多名聯儲局官員表態只支持加息0.75厘，美國大力加息1厘的預期驟降，美匯回軟，科網股普遍做好，加上中國銀保監會高度關注內地「爛尾樓」事件，帶動港股上周初報復式反彈，並於上周三(20日)高見21,112點。然而，正如上周預早提及這次絕地反彈背後主因是借好消息「超賣反彈」，小心向上假突破21,000關後回落，強烈建議高位Long Put對冲倉位風險，結果內房斷供事件繼續發酵影響市場氣氛，加上美國議息前夕，港股成交淡靜，高位獲利盤亦湧現，恒指今早已跌穿20,500點。

本周焦點絕對是香港時間本周四(28日)凌晨美國公布的議識結果，加息0.75厘已是市場預期之內，重點是會否超出市場預期加息1厘或加大縮表力度以對坑通脹。無論如何，在加息的前提下美元強勢，港股難以向上突破。另一方面，早前支持港股跑贏外圍股市的原因是，因為估值便宜及憧憬內地在疫情過後經濟復甦，但隨着歐美股市因為加息回落，估值逐漸與港股拉近，港股吸引力已經開始漸降，加上內地疫情繼續反覆、內房斷供問題未解決，而最重要的是，中央明確表示不會為過高增長目標作出超大規模刺激措施，港股向上的催化劑減少，要有再向下跌穿兩萬關的心理準備。

美國議息前，觀望氣氛濃厚，估計恒指短期大約在20,200至20,700點附近上落，策略上建議在期指20,500點以上，繼續小注Long Put價外600點下星期五(8月5日)到期的每周期權。由於期指20,207點始終是短期關鍵支持，在未正式跌穿前，盡量避免低沽。