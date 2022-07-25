郭家耀：港股冀守兩萬關 博ATM首選美團
2022年07月25日 10:45
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國企業盈利表現參差，拖累美股上周五(22日)下跌。投資者亦觀望本周美國聯儲局議息結果，預期加0.75厘機會較大，而會後對加息步伐的指引亦惹關注。另一方面，內地房地產行業問題仍未解決，相信要待更多政策出台，才有望扭轉悲觀預期。他認為在大市成交低迷下，港股仍有下行壓力，寄望恒指短期仍能守穩兩萬點關，阻力位則在21,000點。
社交媒體Snap次季業績遜預期，股價上周五暴瀉39%，市場重燃對科企業績的憂慮，港股科技股周一(25日)亦受拖累。不過，郭相信內地逐步走出疫情陰霾，經濟活動重啟，中資科企業績表現未必如外圍般疲弱。「ATM」三大科網股中，他仍首選美團(03690)，指其盈利復甦能力強，在新業務投資未如早前進取下，虧損收窄或較預期中快，對股價有一定支持，不妨作長線部署。
國際油價近期出現調整，郭指出，在地緣政局仍然緊張下，石油供應能否跟得上需求復甦仍存疑，油價大幅回落空間不大，對油股有正面幫助。其中中國海洋石油(00883)由高位已累跌兩成，現價估值已變得吸引，加上派息慷慨，可作為「三桶油」中的首選。