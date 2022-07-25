郭家耀：港股冀守兩萬關　博ATM首選美團

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國企業盈利表現參差，拖累美股上周五(22日)下跌。投資者亦觀望本周美國聯儲局議息結果，預期加0.75厘機會較大，而會後對加息步伐的指引亦惹關注。另一方面，內地房地產行業問題仍未解決，相信要待更多政策出台，才有望扭轉悲觀預期。他認為在大市成交低迷下，港股仍有下行壓力，寄望恒指短期仍能守穩兩萬點關，阻力位則在21,000點。