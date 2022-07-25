【高盛推介】汽車股回調整固　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：汽車股周一(25日)早段下跌，近日宣布正式進入日本乘用車市場的比亞迪股份，在上月底創歷史新高後受壓回調，日前在高位橫行整固，上周五(22日)微升約0.4%。周一則低開約1.3%後失守280港元水平，最低見275.6元的一周低位。現報279.8元，跌約2%。有報道引述消息，指比亞迪、零跑正與廣汽集團洽商接手廣汽菲克長沙工廠。

此外，上周五升約0.6%的小鵬汽車，周一急挫，最低見95.3元的1個月低位。現報96.05元，跌約6.9%。

觀察個股輪證資金流向，上周三(20日)及上周四(21日)共錄得約150萬元資金流入，上周五小量資金轉向沽出。上周五流入熊證的資金除了較集中在近熊外，亦見有資金留意330元收回距離的遠熊。

小鵬好倉於上周一(18日)至上周五皆錄得資金流入，合共約370萬元。

比迪購17651，行使價329.49元，2022年11月15日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、高對沖值。

比迪購18110，行使價361元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.5倍，熱門、中期。

比迪購18702，行使價388元，2022年12月2日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿、進取、價外。

比迪牛69345，收回價260元，行使價256元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪牛60641，收回價250元，行使價246元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比迪沽17928，行使價225.05元，2022年11月17日到期，實際槓桿4.4倍，高槓桿。

比迪沽19926，行使價248.68元，2022年12月5日到期，實際槓桿3.8倍，貼價。

比迪熊59403，收回價320元，行使價324元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

比迪熊61249，收回價330元，行使價334元，換股比率500，槓桿比率5.2倍，近50元收回距離遠熊。

小鵬購11640，行使價138.78元，2022年10月21日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。