【高盛推介】汽車股回調整固 輪證點揀？
2022年07月25日 11:22
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高盛(亞洲)有限責任公司：汽車股周一(25日)早段下跌，近日宣布正式進入日本乘用車市場的比亞迪股份，在上月底創歷史新高後受壓回調，日前在高位橫行整固，上周五(22日)微升約0.4%。周一則低開約1.3%後失守280港元水平，最低見275.6元的一周低位。現報279.8元，跌約2%。有報道引述消息，指比亞迪、零跑正與廣汽集團洽商接手廣汽菲克長沙工廠。
此外，上周五升約0.6%的小鵬汽車，周一急挫，最低見95.3元的1個月低位。現報96.05元，跌約6.9%。
觀察個股輪證資金流向，上周三(20日)及上周四(21日)共錄得約150萬元資金流入，上周五小量資金轉向沽出。上周五流入熊證的資金除了較集中在近熊外，亦見有資金留意330元收回距離的遠熊。
小鵬好倉於上周一(18日)至上周五皆錄得資金流入，合共約370萬元。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的貼價選擇可留意高對沖值比迪購(17651)。熱門選擇可留意中期比迪購(18110)。高槓桿選擇可留意進取、價外比迪購(18702)。牛證方面的近牛選擇比迪牛(69345)，遠牛選擇可留意比迪牛(60641)，與現價有約20及30元收回距離。
比迪購17651，行使價329.49元，2022年11月15日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、高對沖值。
比迪購18110，行使價361元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.5倍，熱門、中期。
比迪購18702，行使價388元，2022年12月2日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿、進取、價外。
比迪牛69345，收回價260元，行使價256元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪牛60641，收回價250元，行使價246元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡比亞迪，認沽證方面的高槓桿選擇可留意比迪沽(17928)。貼價選擇可留意比迪沽(19926)。熊證方面的近熊選擇可留意比迪熊(59403)，遠熊選擇可留意比迪熊(61249)，與現價有約40及50元收回距離。
比迪沽17928，行使價225.05元，2022年11月17日到期，實際槓桿4.4倍，高槓桿。
比迪沽19926，行使價248.68元，2022年12月5日到期，實際槓桿3.8倍，貼價。
比迪熊59403，收回價320元，行使價324元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
比迪熊61249，收回價330元，行使價334元，換股比率500，槓桿比率5.2倍，近50元收回距離遠熊。
投資者如看好小鵬，可留意屬高槓桿的小鵬購(11640)。
小鵬購11640，行使價138.78元，2022年10月21日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿。
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