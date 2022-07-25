黃國英看淡港股下半年走勢 　料美股將見底

黃國英資產管理創辦人黃國英周一(25日)表示，看淡港股下半年走勢，但傾向相信美股快會見底。

港股方面，黃預期下半年走勢為「淡」，估計大市將較過往更加波動，不確定性更高，預料恒指維持於18,000點至23,000點上落區間。他建議投資者可小注買入大型科網股，博內地政策進一步放寬，屆時屬高啤打(beta)的科技股反彈幅度也會較大。另外亦可留意民生必需股。

投資界憧憬中資股下半年可跑贏其他股市，但黃國英說，從過去十多年的投資經驗看，中資股表現並不理想，宜將中資股作「配菜」看待。因為受累內地房地產市場問題，內地推行寬鬆政策亦表現克制，加上內地長遠更有人口老化及少子化問題，不利中資股向上。不過，由於自己熟悉內地的關係，不會完出撤出中資股。

黃又認為，中資股下半年的表現將會跑輸美股。美國雖然面對經濟衰退及通脹高企問題，但他料美股將見底，選股時可以多留意科技股及消費股。科技股可受惠美國通脹見頂，不過他認為不用大注購入；消費股方面，如市場需求穩定，企業成本下降，消費股將成為「避風塘」。

至於匯市及黃金，黃國英稱自己繼續持有美金好倉，但他指在大市低迷下，不建議投資現金流較低的資產，並看淡黃金走勢，投資者要適可宜止。