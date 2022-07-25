利嘉閣工商舖：疫情倘受控　下半年交投料復甦

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年指出，原本今年初可迎來去年第四季疫情穩定而逐步回暖的工商舖市道，可惜年初Omicron變種病毒帶來的第5波疫情爆發，即時打沉工商舖回升的勢頭，在第一季出現按月拾級而下的淡況，幸好踏入次季，疫情轉穩，工商舖交投亦見回暖，逐步收復首季的跌勢。展望下半年，只要疫情持續受控，倘逐步通關有望的話，整體工商舖可承接次季的反彈勢頭，於下半年穩中漸展活力，登記量可望較上半年錄得升幅。

根據土地註冊處資料顯示，截至6月30日為止的上半年，全港共錄得2,637宗工廈、商廈及店舖物業買賣登記，涉及登記金額達500.52億港元，較去年下半年的3,260宗及865.23億元，分別減少19%及急跌42%；按年則分別大減27%及25%；量值齊跌主要是受首季第5波疫情大爆發拖累，而股市大跌及美息趨升亦成為絆腳石之一。

上半年錄2,637宗工商舖物業買賣登記，除了連跌兩個半年度外，亦為近3個半年度最少，因疫情復發，登記量再度跌穿3,000宗水平，反映市況相對疲弱。在工、商、舖3類物業當中，上半年工廈的買賣登記宗數依然明顯較多，共錄1,560宗，佔整體比例達59.2%；商廈及店舖則分別錄得438宗及639宗買賣登記，佔比各約16.6%及24.2%。

黃表示，疫情危機並未解除，不過無論是政府當局或市民大眾各有對策或已作出調適，較爆發初期的恐慌性已大減，相信下半年市場可繼續靈活調節。今年餘下時間，市場有利好亦有利淡因素，但只要疫情維持平穩受控，本地可與内地和國際逐步放寬通關限制，商貿活動逐漸復甦，再配合港府銳意加強經濟民生發展，未來工商舖市道可維持審慎樂觀的看法。

黃預期，下半年整體工商舖買賣交投量可望穩中趨升，物業買賣登記量料升6%，上試2,800宗水平。至於涉及成交金額方面，料在商廈拖低下，或失守500億關口，料錄495億元，按半年或微跌1%。至於工、商、舖三大範疇，估計以店舖的買賣登記量升幅最顯著，相信隨着新一期消費券下月發放，配合暑期消費旺季，店舖買賣登記量可望反彈逾兩成；工廈物業受惠活化措施，新式工廈靈活多用途的特質仍受市場歡迎，估計需求不減。至於商廈則受累仍未通關之前及息口趨升影響，表現會略為跑輸大市。