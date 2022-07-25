專家樓評：多管齊下增供應　全速推進穩樓市

新政府正式上場，新任發展局局長甯漢豪指，推進土地和房屋供應為首要任務。政府日前公布最新一輪的賣地計劃，將推出3幅住宅官地，分別是位於沙田的住宅官地，可提供170伙；位於葵涌的住宅官地，可提供410伙；及位於屯門的住宅官地(重推)，可提供2,020伙；3幅住宅官地共可提供約2,600伙，較上季的270伙增加逾8.6倍，更創下近6年季度新高。

第二季市建局亦有1個屬位於土瓜灣的重建項目推出，可提供約560伙，較上季的165伙增加近2.4倍，同時亦會提供3個私人發展及重建項目，合共提供50伙。整合各個土地供應來源，今個財政年度第2季共可提供3,210伙，較第1季的2,140伙增加50%；而連同第1季，今個財政年度首2季共可提供5,350伙，佔今個財政年度目標12,900伙約4成。

住宅供應方面，早前啟德有5幅商業地皮申請改劃為住宅發展，當中有3幅成功改劃為住宅，而另外2幅已經納入本年度的賣地計劃。由此可見，市場上有足夠的供應，不過值得留意的是，上一個財政年度有18,930伙的住宅供應，超越了潛在供應的16,500伙，屬近年罕見。不過，當中有逾7成屬私人發展或重建目，而住宅官地則佔不足1成，由於私人發展項目及重建項目難以有穩定供應，當中有機會涉及重建時間、土地改劃等不同的原因，因此在私人住宅的供應依然緊絀下，面對置業需求強勁，求過於供的情況仍然需要維持一段時間，估計未來樓價仍難有大幅下跌空間。

另外，自政府早前所提出的「北部都會區」後，有多個的發展商提出元朗牛潭尾一帶的地皮提出發展大計，據城規會文件顯示，有申請人建議將地積比率由原先0.4倍，大幅提升至4.7倍，分別興建22幢30至50層高的住宅大樓及22幢3層高的洋房，預料提供6,276伙住宅單位，並預計有關方案預計將在2032年完成。

筆者認為，政府應加快審批程序，讓土地得以盡快釋放出來，令社區發展有效的提速，以確保新發展區的基建、房屋等能按照如期完成：同時政府亦應加快放寬強拍門檻，加快舊樓重建步伐，在多管齊下的發展下，有利房屋供應穩定。

香港置業營運總監及九龍區董事 馬泰陽