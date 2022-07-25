啟德承豐道23號項目正式命名為MIAMI QUAY I

會德豐地產常務董事黃光耀表示，樓盤為啟德跑道區PARK PENINSULA的頭炮，項目位於臨海地段，名稱取材自作為世界郵輪之都的美國邁亞密，設計亦會以該市作為藍本。集團將負責MIAMI QUAY I的銷售推廣工作，興建發展交由新世界負責。

他指出，現時會加強項目軟銷工作，冀可於8月落實推盤時間。樓盤首期提供648個單位，涵蓋開放式至三房間隔，標準單位實用面積約250至710方呎，佔約一半為兩房戶，一房亦佔約35%，做價將參考一線海景單位。

新世界營業及市務部總監黃浩賢稱，項目位置具有交通優勢，將受惠於中九龍幹線發展，以及區內的「多元組合」環保連接系統，包括電動巴士、自動行人道及水上的士等。

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，PARK PENINSULA地段優越，設有廣達45公頃的綠化休憩空間，包括提供多項休閒設施的啟德都會公園，媲美美國紐約的中央公園。

帝國集團執行董事姚志偉指出，啟德是全港最具規模的發展區之一，面積達約320公頃，交通網絡基建配套完善，配合九龍東商業核心區發展商，區內物業極具投資價值。