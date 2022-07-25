天口㷫最緊要保水　內地最Hit飲品係乜？

俗語有云「以茶會友」，一杯飲品除咗味道，仲可以喺社交場合帶起話題。內地社交電商平台小紅書數據顯示，截至7月份，平台上與「自製飲料」相關帖文超過122萬篇，當中「自製神仙飲品」相關帖文數量喺過去半年按年飆升1.7倍，飲品已成為年青人最新嘅「社交貨幣」！

到底咩飲品最受歡迎？排名前四名分別係「茶飲」、「果酒甜酒」、「咖啡」及「植物奶」，截至今年5月止全年，相關帖文發布量按年急增1.25至2.1倍。係咪估唔到呢？

小紅書調查及研究數據仲發現，飲品行業有五大新趨勢，分別係自製飲品、場合玩家、新產品收集、低卡飲品及「最緊要靚」。其中自製飲品帖文超過122萬篇，而新嘅製作方法仲可以成為「流量密碼」(即人氣搜尋)添，如果有埋靚仔外表，點擊一定爆燈！

其實唔少品牌業務，都靠飲品而錄得增長。喺小紅書首十位飲料品品牌中，新消費品牌就佔2席，仲有近32%的平台飲品用戶鍾意試新品牌。早年賣血糯米奶茶出名嘅茶飲品牌滬上阿姨，就靠住白茶、栗子飲品等炒起，仲一度成為小紅書熱門搜尋產品，去年10月搜尋量按年增長4倍。

不過計絲絲話，熱焫焫嘅天氣，大家都要記得「保水」，最好整返杯消暑又冰涼嘅飲品啦！