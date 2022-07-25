道期牛皮 油價跌逾1%
2022年07月25日 16:11
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●美匯指數報106.72；港匯見7.8492；離岸人民幣(CNH)報6.7558；美元兌日圓報136.37；歐元企1.0196，英鎊處1.1995。金價報1,726美元。布油報101.89美元，紐油報93.27美元。比特幣企2.2萬美元水平。道指期貨升6點。
●市後關注點
13:00 新加坡6月消費物價指數(CPI)
●恒生指數全日收報20,562點，跌46點或0.22%；國企指數收報7,077點，跌29點或0.42%；科技指數收報4,534點，跌63點或1.38%。主板成交893億港元。https://bit.ly/3czNfLA
-GOGOX上市滿月，股價潛水67%續創新低。
-大摩料京東第三季收入增長或成股價催化劑。
●滬綜指收跌19點，鋼鐵、飛機製造及汽車製造股全線跌超過2%，地產及金融股跌0.1至0.3%。https://bit.ly/3PUM2gn
●香港6月出口按年跌6.4%。
●中國經濟：
-陸挺：內地今年財政缺口恐達6萬億人民幣。
-傳內地研設基金防爛尾樓風險，規模達3,000億人民幣。
●香港廠商對出口前景保持審慎。
●大和料本港銀行體系結餘8月底降至近零。
●星洲通脹加快，核心指標飆4.4%創14年最大升幅。
●耶倫：美經濟增長放緩，衰退非不可避免。
●黃國英看淡港股下半年走勢，料美股將見底。
●薪酬談判破裂！近2,500名波音工人擬8月1日起罷工。
●「果農」注意：
-內地Apple部分產品推4日快閃優惠，最多減...
●盡國家責任！傳星交所敦促Grab及Sea回國上市。
●巴克萊傳入股加密貨幣公司Copper，涉數百萬美元。