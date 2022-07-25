【產經直播】港股7月「翻身」無望？

港股周一(25日)跌足全日，低開92點後，跌幅一度擴大至255點，最終收市跌46點，報20,562點，成交僅有893億元。港股踏入7月最後一周，適逢美國聯儲局議息，以及美國重磅科技股放榜，投資氣氛相較謹慎下，「七翻身」無望？

據報內地正計劃設立一個約2,000億至3,000億元人民幣的房地產基金，以防「爛尾樓」風險，加上有指部分內地樓盤正加快復工，內房股急彈，板塊陰霾漸散？

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