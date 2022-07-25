【產經直播】港股7月「翻身」無望？
2022年07月25日 16:23
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港股周一(25日)跌足全日，低開92點後，跌幅一度擴大至255點，最終收市跌46點，報20,562點，成交僅有893億元。港股踏入7月最後一周，適逢美國聯儲局議息，以及美國重磅科技股放榜，投資氣氛相較謹慎下，「七翻身」無望？
據報內地正計劃設立一個約2,000億至3,000億元人民幣的房地產基金，以防「爛尾樓」風險，加上有指部分內地樓盤正加快復工，內房股急彈，板塊陰霾漸散？
市傳中概股將按數據敏感度定「3級制」，為退市潮拆招，雖然其後中證監否認消息，但今次空穴來風，會唔會有預示畀到投資者？科網股有沽壓，阿里巴巴(09988)跌2%，失守「紅底股」，股價將繼續承壓？
中國飛鶴(06186)預料中期盈利按年減少約33.4至42.4%，飛鶴股價大跌13%，前景不容樂觀？
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