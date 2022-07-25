香港6月出口按年跌幅擴至6.4%　進口微升

政府統計處發表對外商品貿易統計數字顯示，今年6月份，商品整體出口貨值為3,807億元，按年下跌6.4%，相對5月錄得的1.4%跌幅進一步擴大，亦為連續第2個月下跌；商品進口貨值為4,492億元，按年升0.5%。6月份錄得有形貿易逆差685億元，相等於商品進口貨值的15.3%。

按年比較，6月份輸往亞洲的整體出口貨值下跌5.4%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，日本和中國內地顯勢顯著，分別跌18.3%及10.4%。另一方面，輸往印度升76.5%、越南升37.8%、新加坡升24%、泰國升19.4%。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國跌28.9%、美國跌6.1%和德國跌2.6%。

政府發言人表示，隨着環球經濟情況轉差，6月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往內地的出口繼續下跌，輸往美國及歐盟的出口由升轉跌。與此同時，輸往許多其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的增長。展望未來，環球經濟前景惡化會對香港的出口帶來更大壓力。許多主要央行繼續加息以壓抑通脹，環球金融狀況料會進一步收緊，將令環球經濟動能減弱。烏克蘭局勢持續緊張和全球疫情演變也帶來挑戰。