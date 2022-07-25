中國擬引導銀行業金融機構改善對文旅企業信貸服務

人民銀行、文化和旅遊部聯合印發《關於金融支持文化和旅遊行業恢復發展的通知》指出，以發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，保持流動性合理充裕，運用再貸款、再貼現等貨幣政策工具，引導銀行業金融機構改善和加強對文化和旅遊企業的信貸服務。鼓勵各級文化和旅遊行政部門加大對受疫情影響的企業提供貼息支持，發揮政府性融資擔保體系在降低文化和旅遊企業融資成本中的作用。

通知提出，要進一步拓寬文化和旅遊企業的融資渠道，加大對符合條件的文化和旅遊企業發行債券的支持力度。探索建立文化和旅遊企業資產及產品評估體系，支持盤活文化和旅遊企業資產。鼓勵採取多種措施穩定文化和旅遊行業從業人員隊伍，改善對文化和旅遊行業從業人員的徵信服務。

通知又指，各級文化和旅遊行政部門要發揮行業主管部門的優勢，制定受疫情影響暫遇困難企業名單。鼓勵有條件的文化和旅遊金融服務中心發起成立行業紓困基金。人民銀行及其分支機構會同各級文化和旅遊行政部門，根據當地實際組織銀行業金融機構了解文化和旅遊企業融資需求，與名單中的企業通過線上或線下方式進行對接。銀行業金融機構要結合自身功能定位，按照市場化原則，通過新發放貸款、展期或續貸等方式，積極支持文化和旅遊企業抵禦疫情影響，不得盲目限貸、抽貸、斷貸。