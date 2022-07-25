日發期貨涉違打擊洗錢規定　遭證監譴責及罰款900萬

日發期貨(前稱證星國際期貨)在2016年5月至2018年10月期間，沒有遵守認識你的客戶規定、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定，因而遭香港證監會譴責，並處以罰款900萬港元。該行在易名前，曾於2017年因在打擊洗錢方面犯有內部監控缺失而被罰300萬元。

證監會指出，在決定上述紀律處分時，已考慮到日發期貨沒有勤勉盡責地監察其客戶活動，亦沒有設立充足而有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度和監控措施，乃屬嚴重缺失，因為這可能會損害公眾對市場的信心和破壞市場的廉潔穩健。同時，證監會有需要向市場傳遞具阻嚇力的強烈訊息，以示有關缺失不可接受；及該行以往曾因與打擊洗錢相關的同類缺失而遭證監會紀律處分。

證監會在調查發現，日發期貨於關鍵時間允許310名客戶使用客戶自設系統發出交易指示，但卻沒有對該等客戶自設系統進行充分的盡職審查，因此未能妥善評估和管理，與客戶使用該等系統相關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險和其他風險。此外，自有關監管規定於2018年4月生效以來，該行一直沒有對客戶經客戶自設系統登入自己的互聯網交易帳戶的程序實施雙重認證。

證監會進一步發現，日發期貨沒有對客戶的資金調動進行充分的持續監察，以確保其與客戶的業務性質、風險狀況及資金來源相符。特別是，證監會識別出存入5個客戶帳戶內的款額與有關客戶所申報的財政狀況並不相稱。

證監會認為，日發期貨違反了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》、《降低及紓減與互聯網交易相關的黑客入侵風險指引》及《操守準則》。