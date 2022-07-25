俄入口劣質水貨？電腦鍵盤連俄文也不提供...

外媒報道，俄羅斯國家杜馬議長沃洛金(Vyacheslav Volodin)早前稱入侵烏克蘭後遭國際制裁高達7,374項，更直斥：「那些殺不死我們的東西，都會使我們更強大。」惟結果是，俄國根本撐不下去，已陸續開放進口水貨以滿足需求，最近由土耳其及阿聯酋進口鍵盤及筆記型電腦，但竟然沒有俄語服務。

在龐大國際制裁下，俄羅斯經濟頹勢顯現，月初就正式宣布開放200多項未經商標所有人許可的情況下的「平行進口貨品」(俗稱水貨)進口，藉以平息民怨。

據悉，水貨清單由汽車零件、建築原料、化妝品、電氣設備及紡織品，甚至還有Tesla、賓利以及蘋果公司等科技產品，多項奢侈品牌亦在列。

可是，最新入口的筆記型電腦及鍵盤水貨卻遇到障礙，因為未有俄語服務。當地媒體披露，上述貨物主要來自土耳其及阿聯酋，其中鍵盤比較麻煩，需重新噴上俄文，惟當中涉及拆開產品重新包裝，且取消保養期，客戶或不買帳。

據零售商M.Video-Eldorado數據，上半年俄羅斯進口200萬個鍵盤、價值40億盧布(5.47億港元)，以及14萬台筆記型電腦、價值900億盧布(123億港元)。當中有多少產品是未有俄語服務的水貨，尚無資料。