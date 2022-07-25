第一太平：港豪宅次季樓價跌逾2%　料年內再挫半成

近期股市動盪以及中國內地的事件影響豪宅市場氣氛，而美國利率大幅上升，意味香港的資金成本上升，負利率時代可能結束。第一太平戴維斯發表2022年第二季香港住宅零售市場報告指出，受上述因素影響，今年第二季度聯排別墅價格按季下跌約4.1%，而港島、九龍及新界區豪宅，樓價分別按季下跌約2.9%、約2.7%及約2.5%。

展望未來，通關及加息步伐將是影響豪宅市場的兩股相反力量，雖然利率有可能在未來12至18個月逐步上升2至3個百分點，但未來兩至三年的豪宅供應有限，預計每年約有90伙豪宅落成，將是另一個利好市場價格的因素，而內地發展商的債務問題，可能對內地高淨值資產人士投資香港物業的意欲構成負面影響。綜合上述多個因素，該行預計豪宅價格將在今年餘下時間進一步下跌約5%。

第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民表示，雖然內地買家依然難以進入香港，但仍有本地投資者對超級豪宅感到興趣，而發展商亦積極收購豪宅用地以補充土地儲備。

第一太平戴維斯香港住宅銷售、發展及投資部資深董事及部門主管黎漢群指出，由於疫情受控，豪宅成交量(超過5,000萬元成交)在4月及5月短暫回升，但隨後的股市動盪及中國的封鎖措施最終令潛在買家卻步，第二季僅錄得91宗成交，數目與第一季相同。由於超級豪宅仍然受到香港富豪追捧，超過2億元的物業成交量輕微反彈。