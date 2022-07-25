信大摩定摩通？前者警告美股有排冧　後者話下半年掂

外媒報道，在經濟數據疲弱對聯儲局政策前景及股市影響的問題上，華爾街的頂尖策略師們顯然有不同看法。

摩根士丹利的策略師表示，儘管對經濟衰退的擔憂加劇，但預測聯儲局將停止收緊政策還為時尚早，暗示股市在找到底部之前還有更大的下跌空間。而摩根大通的策略師則表示，對通脹已見頂的押注將促使聯儲局政策轉向，並改善下半年的股市前景。

摩根士丹利策略師威爾遜(Michael J. Wilson)稱，粘性通脹將使聯儲局本輪緊縮周期的持續時間更長。他在報告中寫道，雖然過去4輪緊縮周期中，聯儲局每每在經濟收縮前就「踩下剎車」，進而觸發股市看漲信號，但當前處於歷史高位的通脹可能意味當衰退來臨時，聯儲局仍在收緊政策。

他指出，股市「可能會試圖走在聯儲局按下暫停鍵之前，但這次的麻煩是踩剎車的時點可能會來得太晚。」

而摩根大通策略師Mislav Matejka在周一(25日)的一份報告中寫道，經濟活動勢頭面臨挑戰及勞動力市場走軟，可能會為更平衡的聯儲會政策打開大門，進而帶動美元和通脹觸頂。

經歷了慘淡的上半年後，標普500指數本月反彈，得益於企業盈利好於預期以及許多壞消息業已被消化，勢將創出去年10月以來的單月最大漲幅。投資者現在聚焦本周的聯儲局政策會議，預計該行將再一次加息0.75厘。

不過，愈來愈多人擔心，聯儲局在抗通脹及避免美國衰退方面的行動可能已經太遲。在最近一期MLIV Pulse調查中，1,343名受訪者中有超過60%認為，聯儲局成功遏制通脹且不引發經濟收縮的可能性很低甚至為零。

Wilson一直唱空美股，並準確預測到了今年股市的大跌。他表示，儘管通脹「從變動率的角度來看」的確可能已經見頂，但對消費者需求的影響卻不會「輕易消失」。

愈來愈多的分析師也認為，鑑於通脹頑固守在40年高位不退，需要一場經濟衰退以及失業率的升高，才能顯著緩解價格壓力。