日本薯條荒問題持續　呢個國家或成「救星」...

日本薯條荒問題持續，供應鏈問題令原先因美國進口炸薯條的日本連鎖餐廳轉向中國尋找供應；而現時美國西海岸可能爆發的罷工問題，或加劇情況。日媒報道，經營連鎖餐廳Gusto等的Skylark集團亦由原先不從中國進口薯條，變至中國薯條占其供應量的20%至30%。

事實上，自全球供應鏈失衡以來，日本全國進口的中國薯條已從去年11月開始激增，今年4月共進口1,300噸，按年飆升27倍。

日本薯條短缺問題從去年12月開始受大眾關注，當時麥當勞限制只販賣小包薯條；甚至為了薯條動用緊急空運。

薯條荒為全球供應鏈中斷的其中一個後果之一，去年新冠肺炎疫情所引起的塞港問題，導致去年11月洛杉磯的貨輪平均要等8.4天才能靠港；雖然今年5月時間縮短至5.3天，但仍時疫情前的兩倍之多。

值得一提的是，現時美國西岸港口勞資雙方仍就合約問題展開談判；不過，2014時亦發生類似事件，當時談判破局導致港口工人罷工，迫使日本麥當勞停賣中薯和大薯。

日本麥當勞和摩斯漢堡(MOS Burger)已開始改從美國東岸進口薯條，但日本麥當勞表示，運送時間需較從美國西岸進口長約五周，且費用也更高；今年從美國進口的薯條單位價格按年飆30%至90%。