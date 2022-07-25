【寒冬將至？】港經濟失速　6月出口跌6.4%表現超差

受第5波疫情衝擊，本港出口無起色，6月整體出口貨值只有3,807.08億元，按年急挫6.4%，遜於市場預期的0.7%跌幅，更比5月的1.4%跌幅進一步擴大，無論跌幅及貨值均為第二季內最差。即使港府在數據出爐前夕已「放風」預警不樂觀，但美國聯儲局及環球主要央行將大幅加息，勢影響全球經濟和資金流，加上本港廠商料歐美通脹、運費高企及強美元削弱海外市場購買力等因素，使訂單量變得零碎，大單絕迹，恐令下半年外貿壓力加劇。

港外貿最新數據轉差，除出口跌勢未如預期收窄之外，上月進口貨值亦僅按年升0.5%，升幅已連續兩個月放緩，僅錄4,492.41億元，全月錄得有形貿易逆差685.33億元，相等於商品進口貨值逾15%。第二季累計，整體出口及進口按季分別跌4.2及0.6%，均連續兩季下滑，前者更創2020年首季之後最差，不利港第二季整體經濟表現；總結上半年，港出口及進口較去年同期僅微升0.4%及2.1%，半年錄得有形貿易逆差達2,061億元，相當於商品進口貨值8.2%。

按地區劃分，6月由本港輸往亞洲的整體出口貨值再跌5.4%，延續3月以來的跌勢，尤其是日本及內地均錄雙位數按年跌幅，惟向印度、越南、新加坡及泰國出口貨值則錄得升幅。政府發言人解釋，隨着環球經濟轉差，6月港商品出口貨值按年進一步下跌，向內地出口續跌的同時，輸往美國及歐盟的出口亦由升轉跌。

內地作為本港最大貿易夥伴，進出口跌勢未見好轉令人擔心。上月自內地進口1,913.96億元，按年跌幅加速至8.8%，為上半年單月跌幅最大。發言人則指，環球經濟前景惡化會對港出口帶來更大壓力。許多主要央行繼續以加息壓抑通脹，環球金融狀況料會進一步收緊，將令經濟動能減弱；烏克蘭局勢持續緊張和全球疫情演變也帶來挑戰。

香港玩具商怡高集團董事施俊匡坦言，今年以來訂單量大概按年跌約一成，主因受通脹及運費持續高企影響，客戶傾向優先購買和付運價錢較高、體積較小的產品。相反，玩具普遍「大件和便宜」，使玩具業今年面對較大的經營壓力，接單量不樂觀。

從個別市場看，他續稱，向美國出口的訂單量雖變化不大，但買家不如以往般願意試買新產品。來自歐洲的訂單則見放緩，主因歐元匯價近期累跌不少，當地買家購買力減弱，下單量隨之驟降。在今年餘下時間可能要寄望內地市場的訂單增長來支撐。

然而，鐘錶業的市場情況稍有不同。鐘錶商天時貿易公司經理尹明義表示，隨着歐美重啟經濟，開放防疫措施，以產品質素見稱的港商仍可接到當地的貴價精品鐘錶訂單。反而，內地市場多做大量和平價的訂單，就因早前封城而使鐘錶訂單量按年急挫五至六成，幸而該企沒有做內地市場。惟他表示，隨着未來經濟前景愈趨不明朗，近期公司訂單量變得零碎，大單已絕迹，故對外貿前景保持審慎。