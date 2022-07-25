董事會認為，上述變動乃主要由於上半年中國內地疫情的反覆，以及政府的相關防疫措施，若干相關地區及城市的診所及醫院暫停營業或受到限制，而對隱形矯治服務的市場需求亦受到負面影響。截至2022年6月30日止6個月，集團達成案例下降至約77,200例，2021年同期為約79,500例。

截至2022年6月30日止6個月之經營開支較2021年上半年有所增加，主要由於集團實施其滲透並擴展至新興市場及海外市場之業務策略，以及其對營銷活動之持續投入。公司認為，相關前期投資及開支將助益並促進其未來業務表現及增長。隨着政府有效控制疫情及牙科服務業務復甦，公司注意到對隱形矯治服務的市場需求已逐漸恢復。公司對擁有低滲透率及高增長潛力之中國隱形矯治市場的未來發展保有信心。