日央行新政策委員上任　或推動結束超寬鬆幣策

高田創及田村直樹正式成為日本央行政策委員會的新審議委員，兩人周一(25日)下午會見傳媒，尤令人關注的是他們放風有需要思考結束超級寬鬆貨幣政策。

兩人均有為日央行過去10年的激進貨幣政策講好說話，指日本經濟比起10年前大幅改善、持續推動物價和經濟環境之好轉云云。

不過，高田直言，「超寬鬆幣策令金融機構淨利差及國債市場運作效益低下...實有必要研究合適的(日美)息差」。就算現在不是退出超寬鬆幣策的時間，「也一定要時常思考」。田村亦稱，要關注寬鬆幣策副作用、工資及物價的良性循環是否能夠實現。

目前日央行政策委員會成員包括行長、2名副行長及6名審議委員，明年4月前尚有另外3名委員任期將會屆滿，包括被視為現行超級寬鬆幣策推手之一的現任行長黑田東彥。

高田創之前做過岡山證券全球研究中心理事長，本身是債市專家的他認為，市場對撤回大規模刺激計劃持開放態度，相關計劃雖重振經濟增長，但卻扭曲市場，副任用造成很大問題；更曾發表報告指，若歐洲央行跟隨美國聯儲局退出寬鬆幣策，日央行將面臨壓力退出超寬鬆幣策，取態與行將卸任、公開支持進取寬鬆幣策的片岡剛士截然不同。