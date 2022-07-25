美股個別發展　金礦商Newmont績後跌近5%

經濟前景不明，加上裁員潮有蔓延之勢，美股周一(25日)個別發展。道指早段升100點，至31,999點；標指升7點，至3,969點；以科技股為主的納指跌61點，至11,772點。

港股外圍方面，恒指夜期現報20,588點，升27點，高水25點。

市場已預期聯儲局將於香港時間周四宣布至少加息0.75厘，前財長薩默斯直言，被聯儲局抗擊通脹的承諾「鼓勵」，惟如今實現經濟「軟着陸」已「不大可能」。他指，憑過去經驗反映，當通脹高企而失業率低時，衰退往往隨之而來，政府拉低通脹的潛在方法包括撤銷進口關稅、降低藥品價格以及改善能源政策等，「控制通脹的方法多不勝數，但若堅持維持去年的鴕鳥政策(即忽視通脹問題)，恐將吃更多苦頭。」

裁員潮勢頭繼續延伸，據報歐資券商瑞信正考慮包括展開新一輪裁員等削減開支的方法，相關討論已進入後期階段，未知會否在本周公布季績時一同公布相關消息，消息指裁減規模「災難性」，員工士氣低落。

經濟不景容易觸發勞資糾紛，代表美國波音公司聖路易斯3間工廠，近2,500名員工的工會表示，不接受波音提出的薪酬和補償提議，將於8月1日起罷工，上述工廠主要製作軍用飛機。此輪談判失敗或預示波音在下一輪與勞工的合約談判將不容易，因將涉及西雅圖商用客機運作業務共約3萬名機械師，其股價曾跌3.09%。

據報為爭取興建充電站的政府補貼，電動車巨企特斯拉(Tesla)將妥協，向其他電動車製造商開放其充電網絡，在北美，Tesla在其車輛和Supercharger快速充電站上都使用了專用連接器，以防止非Tesla電動車使用其充電網絡，惟美國政府在近期的過十億美元支持電動車基建基金中，要求申請者需興建多過一間電動車製造商通用的充電站，Tesla股價曾跌1.01%。

金礦商Newmont截至6月底止第二季收入按年倒退0.22%至30.58億美元；純利跌40.46%至3.87億美元；每股盈利48美仙，主因受上季金價下跌拖累，其股價跌4.94%。

Meta宣布懸空多時的台灣暨香港地區總經理一職將由潘先國出任，負責台灣及香港市場營運，與品牌、代理商及夥伴建立策略合作關係，潘此前曾任微軟台灣地區公用事業群總經理。