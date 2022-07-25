粉嶺牽晴間兩房戶累劈近百萬　終以504.5萬沽出

二手業主劈價出貨，近日新界上車盤平價成交湧現，粉嶺牽晴間兩房單位，累減近100萬元，終以約504.5萬元沽出，屬同類型單位近期低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳凱超表示，西灣河鯉景灣逸榮閣高層D室，實用面積約536方呎，兩房間隔，望內園景及樓景，附有裝修，叫價980萬元，放盤不足一日，即以952.5萬元易手，呎價約17,771元，新買家屬於用家。

●美聯胡宗樂指，北角半山飛龍台高層A室，實用面積約1,302方呎，套三及工人房間隔，有裝修，獲外區用家連1個車位以2,640萬元承接，呎價約20,276元，原業主於2016年8月以約2,080萬元購入，轉手帳面獲利約560萬元，物業升值約27%。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角港輝豪庭高層C室，實用面積約345方呎，兩房間隔，望樓景，成交價670萬元，呎價約19,420元，單位原先叫價728萬元，終減價58萬元成交，減幅約8%。

●世紀21北山嚴智贇表示，大坑浣紗閣頂層連天台戶，實用面積約325方呎，並連有約200方呎天台，兩房間隔，成交價約805萬元，呎價約24,769元，新買家為區內首置上車客，原業主於2018年6月以約750萬元購入自住，持貨約4年帳面賺55萬元。

●中原黃新利透露，西區寶翠園7月暫錄得兩宗買賣，包括2座低層B室，實用面積約663方呎，兩房間隔，望內園景，以1438萬元易手，呎價約21,689元，原業主於2006年3月以515萬元買入，持貨約16年帳面獲利923萬元，單位升值約1.79倍。

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九龍區

●利嘉閣鄭天樂指，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道6號低層C室，實用面積約562方呎，屬原裝兩房間隔，享內園景，同屋苑租客有見近日業主議價態度回軟，由原叫價約740萬元，經兩次議價，累減約40萬元，最終以700萬成交，呎價約12,456元。

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新界區

●世紀21奇豐黎樹森表示，粉嶺牽晴間10座中高層D室，實用面積約384方呎，兩房間隔，4月初叫價600萬元放售，近日已降價至540萬元，終再減至504.5萬元沽出，呎價約13,138元，同類本型單位上月做價介乎525萬至590萬元，是次成交價低市價約10%。

●中原蔡堅濤稱，粉嶺中心H座低層6室，實用面積約535方呎，三房間隔，最初放盤叫價720萬元，已放盤一段時間，原業主急於要換港島樓，累減近百萬元，由同區用家以628萬承接，呎價約11,738元，原業主於2017年5月以536萬元購入。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶盈花園1座高層J室，實用面積約427方呎，兩房間隔，享市景，4月份於未補價第二市場開價530萬元，累減61.2萬元，獲綠表客以468.8萬元入市，樓價罕見跌穿「5球」，呎價約10,979元。

●中原柯勇指，將軍澳東港城8座低層C室，實用面積約463方呎，兩房間隔，最新以719萬元易手，呎價約15,529元，原業主於2011年5月以325萬元購入，持貨11年帳面獲利394萬元，期內升值逾1.2倍。

●香港置業范文濤稱，將軍澳東港城7座中高層G室，實用面積約463方呎，兩房間隔，以825萬元放盤兩個半月，吸引同區客洽詢，原業主移民減價45萬元，以780萬元易手，呎價約16,847元，新買家為首置客。

●中原陳鴻霆表示，7月份馬鞍山暫錄約49宗二手買賣，馬鞍山中心1座高層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，放盤時開價710萬元，議價後以695萬元易手，呎價約19,093元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山雲海榕海臺2座中層E室，實用面積約592方呎，三房間隔，望園景，放盤1個月，當時叫價1,095萬元，以1,085萬元成交，呎價約18,328元，原業主於2018年1月以1,209萬元購入，持貨逾4年帳面蝕124萬元，樓價跌約10%。

●世紀21奇豐蔡蓓透露，沙田第一城46座高層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望內園景，放盤叫價560萬元，放盤1個月，減32萬至528萬元成交，減幅5.7%，呎價約17,368元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城8座高層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望內園，放盤5個月，開價610萬元，以580萬元沽出，減幅約5%，呎價約17,737元。

●世紀21柏宇黃學宇指，大埔寶湖花園D座低層7室，實用面積約505方呎，三房間隔，望園景，以620萬元，呎價約12,277元，較市價低約6%，原業主於2007年以180萬元購入，持貨約15年帳面獲利440萬元，期內升值約2.4倍。

●中原王勤學表示，元朗區7月錄64宗二手買賣，按月跌逾三成，全月交投有機會創2019年8月後新低，過去周末更只錄8宗，包括蝶翠峰2座高層E室，實用面積419方呎，開價568萬元，最後減價43萬元，以525萬元沽出，呎價約12,530元。

●祥益黃肇雯指，水圍居屋天富苑G座中層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，減價27萬元後，獲區內綠表客於未補價第二市場以433萬元購入自用，呎價約6,662元。

●祥益盤嘉茵稱，屯門聚康山莊3座中層A室，實用面積約447方呎，兩房間隔，原業主參考到屯門大型新盤價格，由7月上旬開盤叫價680萬元，大幅度累減72萬元，獲區內換樓客以608萬元購入自用，呎價約13,602元，屬低市價。

●中原丘漢偉表示，荃灣海之戀10座極高層B室，實用面積約512方呎，兩房間隔，屬全海景樓王，去年以1,200萬元放盤，叫價硬淨，放盤多時未獲承接，至近日獲首置客洽購，議價1星期，減價36.2萬元，終以1,163.8萬元沽出，呎價約22,730元。

●美聯李貫甡透露，青衣青怡花園6座高層F室，實用面積約343方呎，兩房間隔，原業主於6月以約625萬元放盤，議價後獲外區客以578萬元承接，呎價約16,851元，原業主於2018年1月以約520萬元購入，轉手帳面獲利約58萬元，升值約11%。

●利嘉閣鄺皓聰指，青衣青怡花園7座中低層E室，實用面積約343方呎，兩房間隔，開價570萬元，最終減價至558萬元沽出，呎價約16,268元，原業主在2011年以約245.8萬元買入，持貨約11年帳面獲利約312.2萬元，期內升值約1.3倍。

●中原溫詩雁表示，馬灣珀麗灣7月僅錄得8宗二手買賣，屬今年最低，包括22座中層D室兩房戶，實用面積約549方呎，享海景，原業主為外籍人士，今年5月放盤，深知市靜加上已經回國，累減92萬元，以588萬元沽出，呎價約10,710元，低市價約5.2%。

●美聯田國輝指，東涌藍天海岸5座高層D室，實用面積約771方呎，套三房連士多房間隔，換樓客剛售出九龍區單位，見屋苑鄰近機場，方便上班，僅輕微議價5萬元，以960萬元承接，呎價約12,451元。

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