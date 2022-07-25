屯門大型新盤破「萬」張入票 啟德跑道區有項目命名
2022年07月25日 21:57
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一手市場有全新盤登場，啟德跑道區最新有項目公布命名，擬於本季推出市場。另一邊廂，屯門大型新盤收票數字節節上升，4日內已累收破「萬」張入票，料最快明日再加推。
●啟德承豐道23號項目預料今季內推出
樓盤為啟德跑道區PARK PENINSULA的頭炮，項目位於臨海地段，名稱取材自作為世界郵輪之都的美國邁亞密，設計亦會以該市作為藍本。會德豐集團將負責MIAMI QUAY I的銷售推廣工作，興建發展交由新世界負責。
●屯門兆康NOVO LAND第1A期收票破「萬」
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第1A期，收票反應熱烈。新地代理總經理陳漢麟表示，項目至今已接獲逾1萬張入票，超額認購逾36倍，最快明日再加推及公布銷售安排，有機會於周末作首輪銷售。
陳氏指，由於接獲不少客人查詢開放式及三房戶，項目價單第3號將涵蓋更多此等類型單位，以滿足客人所需，並傾向以原價加推。
●沙田大埔公路畢架．金峰獲大手客以逾1億元連掃3伙
大手買家積極入市。遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，周一(25日)錄得大手客透過招標連購3伙，單日套現逾1億元。最新售出的單位包括第1座11樓A室，為頂層天台特色戶，實用面積1,542方呎，採三套房間隔，連天台平台718方呎，以4,444.8萬元成交，呎價約28,825元，創項目呎價及成交價新高。
其餘兩伙單位為第1座10樓A室及E室，實用面積為1,334方呎及1,033方呎，為三房兩套及三房一套間隔，分別以3,154萬及2,529.8萬元成交，呎價約23,643及24,490元。消息指，以上單位均由同一組買家大手買入。該盤由開售至今累售36伙，累計套現逾7.6億元。
●西南九龍維港滙II本月累沽15伙
臨海新盤續錄承接，信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，本月至今已累沽15伙，吸金逾2.76億元。當中，該盤的5座7樓C室，為實用面積795方呎的三房單位，周一(25日)以1,890萬元售出，呎價約23,774元。
●上環CAINE HILL連沽兩伙連平台特色戶
恒基地產(00012)上環CAINE HILL周一(25日)連沽兩伙連平台特色戶，為「一客兩食」大手成交個案，涉及金額1,369萬元。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，成交單位包括3樓B室，實用面積240方呎，平台面積101方呎，一房間隔，以763萬元售出，呎價約31,792元。另一伙為3樓C室，實用面積176方呎，連89方呎平台，採開放式設計，成交價606萬元，呎價約34,432元。
●日出康城凱柏峰I一房售716萬元
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I，最新沽出第1B座50樓F室，實用面積337方呎，一房間隔，成交價為716.52萬元，呎價約21,262元。
●旺角利奧坊‧壹隅單日沽4伙 吸金2,997萬元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周一(25日)單日錄得4宗成交，成交價由約566.5萬至988.88萬元，共涉2,997萬元。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目上載全新銷售安排，落實周五(29日)發售5伙一房單位。
上述單位全屬G室，實用面積255方呎，扣除最高6%折扣後，折實售價由556.01萬至約584.96萬元，折實呎價約21,804元至22,940元。即將發售單位當中，1座8樓G室採一房間隔，呎價及售價均為最低。據悉，該盤累售162伙，套現近10.5億元。
●薄扶林碧麗軒複式戶雙破頂沽
新盤市場接連得大額豪宅成交。華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周一(13日)透過招標沽出單位10，成交價為1.245億元創項目新高。
據成交紀錄冊顯示，上述單位位於低座2樓及3樓，採複式設計，實用面積2,645方呎，四套房間隔，附930方呎平台及223方呎天台，另連兩個車位沽出，呎價約47,070元亦打破。資料顯示，該盤開售至今累沽6伙，套現逾4.78億元。