屯門大型新盤破「萬」張入票　啟德跑道區有項目命名

一手市場有全新盤登場，啟德跑道區最新有項目公布命名，擬於本季推出市場。另一邊廂，屯門大型新盤收票數字節節上升，4日內已累收破「萬」張入票，料最快明日再加推。

●啟德承豐道23號項目預料今季內推出

樓盤為啟德跑道區PARK PENINSULA的頭炮，項目位於臨海地段，名稱取材自作為世界郵輪之都的美國邁亞密，設計亦會以該市作為藍本。會德豐集團將負責MIAMI QUAY I的銷售推廣工作，興建發展交由新世界負責。

●屯門兆康NOVO LAND第1A期收票破「萬」

陳氏指，由於接獲不少客人查詢開放式及三房戶，項目價單第3號將涵蓋更多此等類型單位，以滿足客人所需，並傾向以原價加推。

●沙田大埔公路畢架．金峰獲大手客以逾1億元連掃3伙

其餘兩伙單位為第1座10樓A室及E室，實用面積為1,334方呎及1,033方呎，為三房兩套及三房一套間隔，分別以3,154萬及2,529.8萬元成交，呎價約23,643及24,490元。消息指，以上單位均由同一組買家大手買入。該盤由開售至今累售36伙，累計套現逾7.6億元。

●西南九龍維港滙II本月累沽15伙

●上環CAINE HILL連沽兩伙連平台特色戶

●日出康城凱柏峰I一房售716萬元

●旺角利奧坊‧壹隅單日沽4伙 吸金2,997萬元

上述單位全屬G室，實用面積255方呎，扣除最高6%折扣後，折實售價由556.01萬至約584.96萬元，折實呎價約21,804元至22,940元。即將發售單位當中，1座8樓G室採一房間隔，呎價及售價均為最低。據悉，該盤累售162伙，套現近10.5億元。

●薄扶林碧麗軒複式戶雙破頂沽

新盤市場接連得大額豪宅成交。華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周一(13日)透過招標沽出單位10，成交價為1.245億元創項目新高。

據成交紀錄冊顯示，上述單位位於低座2樓及3樓，採複式設計，實用面積2,645方呎，四套房間隔，附930方呎平台及223方呎天台，另連兩個車位沽出，呎價約47,070元亦打破。資料顯示，該盤開售至今累沽6伙，套現逾4.78億元。