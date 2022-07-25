【內房有救】傳內地設3000億元基金「活化」爛尾樓

內地開發商的債務危機已火燒眼眉，多個爛尾樓盤業主集體拒供按揭貸款「宣戰」後，為免局勢惡化，有外媒引述知情人士指，當局打算成立規模最多3,000億元人民幣(下同)的房地產基金「維穩」，以資助一些深陷債務危機的開發商收購爛尾項目，戲劇性地刺激內房股周一絕地反擊。

這筆資金將用作資助購買未完工的住房項目並完成建設，然後將其出租給居民，算是當局推動租賃住房政策的一部分，料支持12家出險房企，部分地方政府最近指定房企亦將受惠。住建部及中國銀保監會正制訂方案，以提交國務院審批，目前具體集資規模及方式仍未落實。另當局正計劃發行棚戶區改造專項債，料這項全國性政策最快下月有進展。

大華繼顯執行董事梁偉源認為，消息有利提振大市氣氛，但內房股周一升幅很快收窄，反映市場仍在等待更多細節公布。他相信，現階段一定要政府牽頭資金，才能解決爛尾樓事件，惟目前牽涉的按揭貸款多達約兩萬億元，當局需更多支持措施去重建市場信心。

分析：救市力度恐不足

有中資投行分析員認為，3,000億元不足以解決今輪危機，至少「要加多個零頭」，而房地產基金的資金最終有何機構或投資者願意「泵水」存疑，當局若只選擇救助12家房企亦恐觸發道德危機。

即使內地政府介入處理危機，據外媒分析，爛尾樓事件已重創約4億名內地中產人士對房地產市場的信心，並打擊他們消費意欲，包括要削減日常開支、延遲結婚以至其他計劃，估計目前停工樓盤項目價值達4.7萬億元，中央或需花費約1.4萬億元接手完成相關項目，相當於內地去年國內生產總值的1.3%。

官媒亦發文章唱好樓市，指在利好政策的加持下，熱點城市和熱點區域的銷售復甦節奏加快，供求略有好轉，第三季末樓市有望進入「企穩恢復通道」。

另外，為促進文化和旅遊行業盡快恢復發展，人行、文旅部周一發通知，將引導銀行業金融機構改善和加強對文化和旅遊企業的信貸服務，包括加大對相關企業發債的支持力度。