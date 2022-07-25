葉氏化工出售溶劑業務子公司68%股權　 作價近23億人幣

謙信化工發展直接擁有謙信化工約38.88%股權以及持有葉氏工業75%股權，至於葉氏工業又持有謙信化工約48.17%。

據介紹，目標集團於中國江蘇經營一間溶劑生產廠及於廣東經營兩間溶劑生產廠。溶劑業務主要生產工業用的環保型有機溶劑，包括醋酸乙酯、醋酸正丁酯、醋酸正丙酯、醋酸混丁酯及丙烯酸丁酯，廣泛應用於塗料、製革、醫藥、黏合劑等行業。主要透過直銷模式於中國及海外市場銷售產品。

買家為PAG Asia III LP的間接全資附屬公司，最終由專注於亞太區的領先另類投資公司太盟所控制。

公司解釋，目標集團正與當地政府就於中國湖北省荊門市的荊門化工循環產業園建設及運營新溶劑廠房進行深入討論。新溶劑廠房的設計年產能達60萬噸醋酸，其中90%預計將由目標集團用於生產醋酸酯。待新溶劑廠房投產後，目標集團將擁有向上整合的溶劑業務及穩定的醋酸原料來源及更佳的成本控制，從而提高生產效率以及增強溶劑業務的邊際利潤及競爭力；對溶劑業務的持續壯大至關重要。